Çaykur Rizespor'da başkanlığa yeniden İbrahim Turgut seçildi!

Kaynak: İHA
Çaykur Rizespor'da başkanlığa yeniden İbrahim Turgut seçildi!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da başkanlık seçimi sona erdi. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan İbrahim Turgut yeniden başkan seçildi.

Çaykur Rizespor'da gerçekleşen seçimli genel kurulda tek aday olan eski başkan İbrahim Turgut, oy çokluğu ile yeniden kulüp başkanlığına seçildi.

Çaykur Rizespor Altyapı Tesislerinde gerçekleşen kongrede, divan başkanlığını Rize Belediyesi Eski Başkanı Halil Bakırcı'nın yaptığı, Çaykur Rizespor 94. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda tek aday olan mevcut başkan Rizeli iş insanı İbrahim Turgut, yeniden başkan seçildi.

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Başkan İbrahim Turgut'un yönetiminde ise Adnan Er, Doç. Dr. Şuayip Birinci, Yusuf Ziya Alim, Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Ali Haydar Er, Prof. Dr. Hasan Türüt, Doç. Dr. Nihal Akoğuz Yazıcı, Ahmet Dokumacı, Ümit Peçe, Fatih Bakoğlu, Ahmet Taviloğlu, Hüsnü Kamil Bakır, Semih Fatih Kızıltan, Ümit Hüseyin Sarı, Mustafa Çilingiroğlu, Bahattin Karali, Yaşar Özdoğan ve Recep Ali Avcı yer aldı.

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