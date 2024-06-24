ÇAYKUR'dan çay alım açıklaması

ÇAYKUR'un birinci sürgün döneminde aldığı çay miktarı belli oldu. Açıklamaya göre ÇAYKUR üreticiden 213 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.

ÇAYKUR açıklamasında, bölgemizde çay tarımı ve ziraatının gelecek nesillere aktarılması ancak doğru uygulama ve politikalarla çaya sahip çıkmakla mümkün olduğu belirtildi. Çay hasadının mümkün olduğu kadar üreticiler tarafından yapılması gerektiği belirtilen açıklamada toplanan ürün içerisinde yabancı ot, kök ve kuru yaprak olmamasına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

ÇAYKUR açıklamasında ayrıca şu bilgiler de verildi:

"Gerekli koordinasyon ve denetim çalışmalarını uygulamaya alıyor, sektör içi çalışmaları da takip ediyoruz. Daire başkanlarımız ve fabrika müdürlerimizle düzenli yaptığımız kampanya hazırlıkları ve istişare toplantılarımız neticesinde bölgelerimizde çayın gelişim süreçlerine uygun olarak ikinci sürgün çay alımlarına 26 Haziran Çarşamba günü başlanacaktır. İkinci sürgün sezonunun tüm üreticilerimiz için huzurlu ve bereketli geçmesini temenni ederiz."