Cebinizden 1 lira bile çıkmadan yüzebileceğiniz Avrupa'daki cennet plaj

Avrupa'da tatil yapmak genellikle cep yakar, ancak öyle bir yer var ki, hem eşsiz güzelliklere sahip hem de cüzdanınızı hiç yormadan keyifli bir gün geçirebilirsiniz: Ohrid Gölü'nün büyüleyici plajları! Kuzey Makedonya'da yer alan bu UNESCO Dünya Mirası alanı, berrak suları ve ücretsiz halk plajlarıyla "cebinizden 1 lira bile çıkmadan yüzebileceğiniz Avrupa'daki cennet" olarak öne çıkıyor.

Doğanın ve Tarihin Buluştuğu Ohrid

Ohrid, sadece bir göl ve plajdan ibaret değil; aynı zamanda binlerce yıllık tarihi ve kültürel birikimiyle de ziyaretçilerini büyülüyor. Gölün etrafına kurulmuş olan Ohrid şehri, Bizans döneminden kalma kiliseleri, daracık taş sokakları ve geleneksel mimarisiyle adeta bir açık hava müzesi niteliğinde. Ancak asıl cazibe merkezi, gölün kristal berraklığındaki suları ve uzayıp giden doğal plajları.

Ücretsiz Plaj Keyfi: Ohrid'in Cazibesi

Pek çok Avrupa tatil destinasyonunda plajlara giriş ücreti ödemek veya pahalı şezlong ve şemsiye kiralamak zorunda kalırken, Ohrid'de durum çok farklı. Gölün etrafındaki birçok plaj halka açık ve tamamen ücretsiz. Bu da demek oluyor ki, yanınıza havlunuzu ve piknik sepetinizi alarak gün boyu masmavi sularda yüzebilir, güneşlenebilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Ohrid Gölü, Avrupa'nın en eski ve en derin göllerinden biri olmasının yanı sıra, sahip olduğu endemik türlerle de bilimsel bir öneme sahip. Suyunun temizliği ve berraklığı, yüzme keyfini katbekat artırıyor. Özellikle yaz aylarında hem yerel halkın hem de turistlerin akınına uğrayan bu plajlar, kalabalık olsa bile sunduğu geniş alanlarla herkes için yer bulabiliyor.

Nasıl Gidilir ve Ne Yapılır?

Gazeteci Sadık Şimşek'in verdiği bilgiye göre; Kuzey Makedonya'nın güneybatısında yer alan Ohrid'e, başkent Üsküp'ten otobüsle veya özel araçla kolayca ulaşılabilir. Yakınlardaki Ohri Havalimanı da doğrudan uçuşlarla bölgeye erişim imkanı sunuyor.

Ohrid'de sadece yüzmekle kalmayıp, göl kenarında yürüyüş yapabilir, tekne turlarına katılabilir, St. Jovan Kaneo Kilisesi gibi ikonik yapıları ziyaret edebilir veya tarihi Ohrid Çarşısı'nda yerel el sanatları ürünlerine göz atabilirsiniz. Akşamları ise göl kenarındaki restoranlarda uygun fiyatlı ve lezzetli Kuzey Makedonya mutfağının tadını çıkarabilirsiniz.

Eğer bütçe dostu, doğal güzelliklerle dolu ve huzurlu bir Avrupa tatili arıyorsanız, Ohrid Gölü ve plajları kesinlikle listenizin başında yer almalı. Cebinizi düşünmeden, doğanın kucağında eşsiz bir deneyim yaşamak için Ohrid sizi bekliyor!