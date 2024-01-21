Çeçen hemşire nadir hastalığını Türkiye’de yendi

56 yaşındaki Mainat Bechieva, nadir görülen ekinokok kistinin leğen kemiğini sarması sonucu yürüme yeteneğini kaybetti.

Rusya'da yaşayan hemşire, kalçasındaki şiddetli ağrılar nedeniyle tedavi için St. Petersburg'a başvurdu. İlaç tedavisinin etkisiz olması üzerine farklı hastanelere başvurulan Bechieva'ya yapılan tetkikler sonucunda ekinokok kisti teşhisi konuldu.

Bu parazit türü, genellikle köpeklerin ve kurtların bağırsaklarında yaşar ve insanlarda nadir görülür. Leğen kemiğine yayılması nedeniyle oturup kalkmakta ve yürümekte zorluk çeken Bechieva'ya ülkesindeki doktorlar, "bu hastalığın çaresi yok" şeklinde bir teşhis koydu.

Yaklaşık 12 santimetre büyüklüğe ulaşan tümör nedeniyle yaşamını normal bir şekilde sürdüremeyen Bechieva, Ortopedik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Göçer ile iletişime geçerek Türkiye'ye gelme kararı aldı. Riskli bir ameliyat sürecini içeren operasyon, yaklaşık 10 saat sürdü.

İç organlara, bağırsaklara ve ayağa giden damarların yakınında bulunan ve geniş bir alana yayılan tümör, başarılı bir ameliyat sonrasında tamamen temizlendi. Bu sayede Bechieva, Türkiye'deki tedavi süreci ile sağlığına kavuştu.