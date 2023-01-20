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Kadirov'un askerleri esir düştü. Çeçenlerin karizması çizildi

Rusya ve Ukrayna Savaşı başladığından beri Rusya’ya destek veren Çeçenistan’ın askerli Ukrayna’da esir düştü.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 09:49
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Çeçen Lider Kadirov'un askerleri Ukrayna'da esir düştü

Kadirov'un askerleri esir düştü. Çeçenlerin karizması çizildi
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Ukrayna’daki savaşın merkezinde, çatışmadaki her iki tarafın seferber ettiği düzenli ordular ve gönüllü gruplara ek olarak, devam eden çatışmalarla yeniden cepheye sürülen Çeçen askerleri esir düştü.

Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, sosyal medya hesabından esi düşen askerlerin fotoğrafını paylaştı.

21 BİN ÇEÇEN ASKER SAVAŞTI

Kadirov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 24 Şubat'tan bu yana 21 bin Çeçen askerin işgal sürecine katkı sağladığını belirtirken, şu anda Çeçenistan ordusundan 9 bin askerin Ukrayna'daki cephe hatlarında savaştığını ifade etti.

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