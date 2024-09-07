Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu. Başkan açıkladı

Son olarak NBA'de San Antonio Spurs'ta oynayan Cedi Osman Avrupa'ya geri dönüyor.

Transfer döneminde eski takımı Anadolu Efes ile adı anılan Cedi Osman, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile anlaşmaya vardı.

Panathinaikos'un başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milli basketbolcu ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

KARİYERİ

Basketbol kariyerine Anadolu Efes'te başlayan Cedi Osman, 2015 yılında Cleveland Cavaliers tarafından draft edildi.

NBA'de 2017'den 2023'e kadar Cavaliers forması giyen milli basketbolcu, son olarak San Antonio Spurs'te oynadı.