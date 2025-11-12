Bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin ardından futbolcuların da PFDK'ya sevk edilmesiyle Türk futbolunda kapsamı genişleyen soruşturma, Avrupa'da da büyük ses getirdi.

Futbol yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu Sözcü'de kaleme aldığı köşe yazısında, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in bu konuyla alakalı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ettiğini ifade etti.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun doğru bir adım attığını belirten Toroğlu, "Bakınız; UEFA Başkanı Ceferin'in federasyon başkanımıza 'Çok doğtu ve cesaretli bir iş yaptın ama beni de epey zor duruma sokacaksın. Çünkü bu Avrupa'ya da sıkçarayacak. Ben de bu işlerle uğraşacağım.' dediğini duydum." ifadelerini kullanarak TFF Başkanı'nı tebrik etti.