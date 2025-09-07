Cehennem Deresi Kanyonu! Nefes kesen serüven

Düzenleme: Kaynak: DHA
Doğal sit alanı olan kanyon, taşlı patikaları ve dar geçitleriyle adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi. Artvin’in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu, 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre derinliği ve 70 metre genişliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ardanuç ilçesinde, 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre derinliği ve 70 metre genişliği ile dünyada sayılı kanyonlar arasında gösterilen Cehennem Deresi Kanyonu, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Kanyonu ziyaret eden turistler, bölgenin doğal güzelliğine hayran kalıyor. Ardanuç ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki doğal sit alanı olan Cehennem Deresi Kanyonu, taşlı ve dik patikalarının yanı sıra tek kişinin zor sığacağı kayaların arasındaki yollardan geçilerek gezilebiliyor.

'ADRENALİN TUTKUNLARI İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR ALAN'

Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, Cehennem Deresi Kanyonu'nun adrenalin tutkunları için vazgeçilmez bir yer olduğunu ifade ederek, "Vadi, giriş kapısından 50 metre yukarıdan sonra açık bir alana kavuşuyor. Cehennem Deresi Kanyonu adrenalin tutkunları için vazgeçilmez bir alan" diye konuştu.

'KANYONU ÇOK BEĞENDİK'

Kanyonu görmek için geldiğini söyleyen Mert Ergül, "Cehennem Deresi Kanyonu'nu gezmeye geldik. Çok beğendik ve burada gezmeyi çok sevdik. Herkese buraya gelip bu kanyonu gezmesini tavsiye ederiz" dedi.

