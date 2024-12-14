Çekerek’te olta balıkçılığına yoğun ilgi

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yer alan Türkiye'nin onuncu büyük barajı olan Çekerek Barajı olta balıkçılığına ilgiyi artırdı.

Çekerek Barajı, su kalite oranı ve temiz olması nedeniyle büyük rağbet görüyor. Türkiye'nin her yerinden amatör olta balıkçılığı tutkunları Çekerek Barajı'na hafta içi ve hafta sonu akın ediyor. Ankara'dan geldiğini söyleyen Mehmet Ali Geniş, "Ankara'nın Çubuk ilçesinden geldim. Buraya her sene iki üç defa kampa geliyoruz. Burada balık tutup amatör olarak, hobi olarak yapıyoruz. Barajdan alabalık ve sazan balığı çıkıyor" dedi.

"STRESİMİZİ ATIP TEKRAR İŞİMİZİN BAŞINA GİDİYORUZ"

Ankara'dan geldiğini söyleyen diğer ziyaretçi olan Ümit Öztürk, "Amatör olarak balık tutmaya geldik. Her sene üç veya dört sefer dokuzuncu aydan on ikinci aya kadar aktivite olarak yapıyoruz. 20-25 kilograma yakın balık tuttuk. Burada gelip 2 gün kalıyoruz. Balık tutup stresimizi atıp tekrar işimizin başına gidiyoruz. Bir nevi deşarj oluyoruz. Balık tutup burada ızgara yapıyoruz, ailemize de götürüyoruz" ifadelerine yer verdi.