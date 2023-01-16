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Almanya'ya ihracat yapıyor. Ceketiyle geldiği İstanbul’da paraya para demiyor

Zonguldak’tan 15 yıl önce ceketini alıp İstanbul’a gelen mobilya imalat ustası Sadettin Yılmaz, iflas edip işyerini kapatmasına rağmen pes etmedi. Yılmaz, şimdilerde Türkiye’nin yanı sıra yurt dışına da ürün ihraç ediyor.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 13:18
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Ceketiyle geldiği İstanbul’da paraya para demiyor

Almanya'ya ihracat yapıyor. Ceketiyle geldiği İstanbul’da paraya para demiyor
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İHA'nın haberine göre, Devrek ilçesinde yaşayan Sadettin Yılmaz, 32 yıl önce mobilya imalat ustası olarak Zonguldak, Bursa gibi illerde çalıştı. Babasının ormanda çalışmasını istemesi üzerine bir yıl çalıştıktan sonra yeniden mesleğine geri dönen Yılmaz, ceketini alıp geldiği İstanbul’da çalışmaya başladı. 

15 yıl önce geldiği Pendik’te bir mobilya imalat atölyesi açan Yılmaz, iflas etti. Ardından yaşanan pandeminin de etkisiyle zor günler geçiren Sadettin Yılmaz, yine de pes etmedi. İki çocuğundan birini ustalık diğerini ise kalfalık seviyesinde yetiştiren Sadettin Yılmaz, Kağıthane’de kurduğu SYM Koltuk ve İmalat ismiyle işyerinin patentini bile aldı. 

"PANDEMİDE BATTIM"

Yılmaz, "Zonguldak Devrek’ten İstanbul’a göçtüm. 32 yıldır kendim bu işi yapıyorum 15 yıldır İstanbul’da esnaflık yapıyorum. Rahmetli babam ormana gideceğimi söyledi. Bir sene ormanda çalıştım. Daha sonra ormancılığı bıraktım. O gün bugündür bu işi yapıyorum.  İstanbul’da piyasa yaptık. İşler devam ederken işim ters gitti" dedi.

"Pendik’te iyi de bir batış yaşadım" diyen Yılmaz "Üstüne bir de pandemi denk geldi. Kapattım. Sonra toparladım. Pandeminin hemen ardından tekrar Kağıthane’de yeni işyerimi açtım. Allah yürü dedi, dostlarımız tuttu. Destek verdiler. Bugünlere geldik" diye konuştu.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinden getirttiği kerestelerden koltukların iskeletlerini hazırladıklarını anlatan Sadettin Yılmaz, tasarlayarak imal ettikleri koltuk takımlarını memleketi Zonguldak’ın yanı sıra İstanbul’daki firmalara ve yurt dışına sattıklarını ifade etti. Yılmaz,  Zonguldak’tan gelen ham maddeyi işleyerek tekrar memleketine gönderdiğini söyledi.

"ÇOCUKLARIMDAN BİRİ USTA"

Yılmaz "Müşteri potansiyeli genellikle ev müşterisi. Zonguldak’a sevkiyatı oluyor. İstanbul’daki mobilya mağazalarına veriyoruz. Yurt dışı sevkiyatımız oluyor. Almanya’ya gidiyor.  Oğullarımı da yetiştirdim. Biri usta diğeri de kalfa oldu. Zonguldak’tan kerestesi geliyor. Sünger, kumaş fabrikası olmadığı için sadece ağacımız var. Ağacını getirebiliyoruz. Keşke kumaşı, süngeri hepsinin fabrikası memleketimde olsa" dedi.w

Yılmaz, kendinden sonra yetiştirdiği çocuklarıyla da uzun yıllar Türkiye’nin yanı sıra yurt dışına kaliteli ürün üretmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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