'Çekilin aç Türkler geliyor'. Seçimi kaybeden AKP'li başkandan vatandaşlara hakaret

Kaynak: Haber Merkezi
'Çekilin aç Türkler geliyor'. Seçimi kaybeden AKP'li başkandan vatandaşlara hakaret
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde seçimi kaybeden AKP'li başkan Ekrem Yavaş, otoyolda seyir halinde ilerlerken tatilden dönen vatandaşların oluşturduğu trafiğin resmini çekerek, "Çekilin aç Türkler tatilden geliyor" diyerek vatandaşlarla alay etti. Yavaş, AKP'nin yerel seçimlerdeki yenilgisini de İslam eksikliğine bağladı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP’nin Başkan adayı Serkan Sak’tan 12 puan fark yiyerek seçimi kaybeden eski Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı AKP'li Ekrem Yavaş, yenilginin acısını vatandaştan çıkardı.

Sosyal medya platformu X'teki bio kısmında hâlâ "Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı" yazan Ekrem Yavaş, Instagram hesabından vatandaşlarla alay eden bir paylaşım yaptı.

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"ÇEKİLİN AÇ TÜRKLER GELİYOR"

Bayram ziyaretinden dönen vatandaşların otoyolda oluşturduğu trafiğin resmini çeken Yavaş, resmi Sosyal medya hesabı İnstagram’dan , "Çekilin aç Türkler tatilden geliyor" diyerek paylaştı. AKP’li eski başkanın vatandaşlarla alay edercesine yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.

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Ekrem Yavaş, bir başka paylaşımında ise Türkiye'de ikamet eden Arap bir gazetecinin "Yenilginin sebebi İslam eksikliğinde" videosunu paylaştı. Yavaş, yerel seçimlerde uğradıkları yenilgiyi İslam eksikliğine bağladı.

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Yavaş’ın "Çekilin aç Türkler tatilden geliyor" diyerek vatandaşlarla alay edercesine yaptığı paylaşıma vatandaşlar büyük tepki gösterdi. İşte bazı sosyal medya kullanıcılarının Yavaş’a gösterdiği tepkiler,

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