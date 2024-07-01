Çekmeköy gişelerinde kaza. 3 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Reşadiye Gişeleri Edirne yönünde bugün saat 15.00 civarında bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ç. kontrolündeki 34 YZS 79 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerdeki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin şoförü B.Ç. araçta sıkıştı, yanında yolcu olarak bulunan iki kişi ise yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan şoför B.Ç., sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan diğer iki kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, kaza nedeniyle gişe bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Bariyerlere çarpan kamyonetin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından gişe yeniden trafiğe açıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.