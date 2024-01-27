Çekmeköy ve Sancaktepe’ye müjde. Mart ayında metroları hazır

İstanbul’da metro yapım çalışmaları devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Çekmeköy-Snacaktepe-Sultanbeyli metro hattının test sürüşü sonrası açıklamalar yaptı. İmamoğlu, hattın mart ayında hizmete gireceğini söyledi. 3 ilçeden geçecek metro hattında 8 durak olacak ve uzunluğu 10,9 kilometreyi bulacak.

İmamoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada 5 yıldan kısa bir sürede yaklaşık 66 kilometrelik metro hattını hizmete açtıklarını belirterek şunları söyledi:

“Bunlar hep hesap, kitap ve planlamayla, aksaklık olmadan bitirilebilir işler. Bu işi hafife alanlar var. Hafife alan insanlar, bu işi ne yazık ki durmuş 10 metro hattına dönüştürdüler. Biz, bu işi ciddiye alıyoruz. Ciddi işi, ciddiyeti yüksek insanlar yapabilir. O bakımdan biz, hava atmıyoruz; metro yapıyoruz. Ya da havaya sıkmıyoruz; metro yapıyoruz. Bir de biz, bize fazla oy verene değil, İstanbul halkına metro yapıyoruz. Buna da devam edeceğiz. İnşallah İstanbul'un altında metrolarla beraber, raylarla döşe döşediğimiz demir yollarıyla beraber, yer altında büyük hatlar oluşturduğumuz, inşallah 700 kilometrenin üstünde bir metro ağına sahip bir İstanbul'u hep birlikte var edeceğiz”