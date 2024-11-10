Çekmeköy'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: AA
Çekmeköy'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

İstanbul Çekmeköy ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık mevkisinde 09 NB 300 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak seyir halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyere çarparak durabildi.

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Biri kamyon 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Bariyere çarpan otomobilde sıkışan sürücü, ekipler ile çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

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Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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