Çekmeköy'deki ormanlıkta çıkan yangın söndürüldü

Çekmeköy'de ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

KAYNAK: İHA
Çekmeköy'deki ormanlıkta çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 23.50 sıralarında İstanbul Çekmeköy, Nişantepe ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

Çam ağaçlarının yoğun şekilde olduğu ormanlık alanda alevler giderek büyüdü. Yangının giderek büyüdüğünü gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve kısa sürede yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin ilk belirlemelerine göre yaklaşık 1 dönüm alanın yandığı belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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