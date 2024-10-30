Celal Şengör ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Peşine düştüler

Orta Doğu'nun su ihtiyacını Doğu Anadolu'nun karşıladığını ifade eden Şengör, ABD ve İsrail'in suyun peşinde olduğunu belirtti. Çarpıcı açıklamaları ile sosyal medyada gündem olan Şengör, "Bende ne var? Bunu kim ister? Cevap, sende su var. Bunu isteyen de ABD ve İsrail. Aksi takdirde Orta Doğu'da yaşayamazlar. Atatürk bütün bunları bilen bir adam. O yüzden ne diyor, 'Yurtta sulh, cihanda sulh. Sakın etrafa karışmayın' diyor" ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün bütün bunları bildiğini vurgulayan Şengör, Doğu Anadolu'yu işaret etti. Şengör'ün İsrail ve ABD planı açıklamasında "Biz diyoruz ki 'Efendim Kuzey Suriye'de devlet kurulacak ve Kürtlere bağımsızlık verilecek' falan. Hiç kimsenin düşünmediği bir sorun var ortada. Orta Doğu'nun bütün suyu Doğu Anadolu'dan. Eğer sen Doğu Anadolu'yu ele geçirirsen, Orta Doğu'da istediğini yaparsın. Dicle ve Fırat'ın su topladıkları alan, bugün karşımıza zırt pırt çıkarılan Kürdistan haritasıyla bire bir örtüşür. Çünkü maksat su.” diye konuştu.

Avrupa’da daha öce Türkiye’nin Doğu Anadolu kontrolü için konuşulduğunu söyleyen Celal Şengör, Orta Doğu'nun yaşayabilmesi için suya ihtiyaç olduğunu ve iklim değişiklikleri nedeniyle kuraklığın başlayacağının altını çizdi.

Devamında ise Şengör “Oraları işleyebilmesi için Doğu Anadolu'nun bir şekilde kontrol edilmesi lazım. Avrupa'da bir iki kere şu laf edilmişti, 'Türkiye fazla büyük. Türkiye'nin nüfusu fazla, Türkiye ile başa çıkmak zor. Ne yapmak lazım? Türkiye'yi ufaltmak lazım'. Şimdi anladınız mı?” dedi.