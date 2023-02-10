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  • Erdoğan tamamen başarısız oldu, neredeyse her şeyi yanlış yaptı. Celal Şengör, Alman gazetesi Bild'e konuştu

Erdoğan tamamen başarısız oldu, neredeyse her şeyi yanlış yaptı. Celal Şengör, Alman gazetesi Bild'e konuştu

Kahramanmaraş depreminde her geçen saat can kaybı artarken Prof. Dr. Celal Şengör Alman Bild gazetesine konuştu. Şengör, "Erdoğan tamamen başarısız oldu!" açıklaması yaptı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 14:32
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Celal Şengör: Erdoğan tamamen başarısız oldu, neredeyse her şeyi yanlış yaptı

Erdoğan tamamen başarısız oldu, neredeyse her şeyi yanlış yaptı. Celal Şengör, Alman gazetesi Bild'e konuştu
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremler, 10 ili birden etkiledi. Yaşanan deprem sebebiyle Türkiye'de 18 bin 342 kişi yaşamını yitirirken yaralı sayısı 74 bin 242 oldu.

Yaşanan felaketin ardından Profesör Doktor Celal Şengör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Erdoğan tamamen başarısız oldu! Neredeyse her şeyi yanlış yaptı" ifadelerini kullandı.

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre Profesör Doktor Celal Şengör, "1999'da Türkiye'de meydana gelen son büyük depremde resmi olarak 18.000 ölü vardı ama aslında 30.000'den fazlaydı. Peki Erdoğan ülkeyi böylesine büyük depremlere daha iyi hazırlamak için ne yaptı? Neredeyse hiçbir şey! Her ne kadar 2003-2014 yılları arasında başbakan ve o tarihten bu yana da cumhurbaşkanı olsa da" ifadelerini kullandı.

Şengör, Erdoğan'ın yaptığı büyük hataları sıraladı. 

İŞTE CELAL ŞENGÖR'ÜN AÇIKLAMALARINDAN DETAYLAR

"DEPREME KARŞI ÇOK AZ KORUMA"

"Erdoğan, evlerin gelecekte depreme dayanıklı inşa edilmesini sağlamak için yıllarca yasa taslakları hazırlattı. Ancak yasalar nihayet yürürlüğe girdiğinde, bunlara uyulmasını sağlamak için neredeyse hiçbir şey yapmadı."

"ÇOK FAZLA YOLSUZLUK VAR"

"Erdoğan iktidara geldiğinden beri yolsuzluk büyük ölçüde arttı. Devletin depremden korunma önlemleri için kullandığı paranın büyük bir kısmı bazı devlet görevlilerinin cebine girdi."

"ELEŞTİRİ YETENEĞİ ÇOK AZ"

"Erdoğan, artık kimsenin bir şey söylemeye cesaret edemediği bir iklim yarattı. Kritik kamu görevlilerini transfer ettirdi veya işten attırdı. Hatta pazartesi günkü depremin ardından kendisini eleştiren vatandaşları 'şerefsizler' diye aşağıladı."

ŞENGÖR'DEN İSTANBUL'DA DEPREM UYARISI: YÜZDE 70 CİVARINDA

Şengör, İstanbul'da yeni bir deprem uyarısında bulunurken "Depremin büyüklüğü 7.8 maalesef. İstanbul'da da benzer bir deprem beklemek zorundayız. Önümüzdeki 30 yıl içinde burada 7'den daha büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 70 civarındadır" ifadesini kullandı.

"KORKARIM Kİ 50 BİN İLA 100 BİN ARASINDA ÖLÜ OLACAK"

"Böyle bir depremin İstanbul için ne gibi sonuçları olabilir" sorusuna Sengör, "Korkunç! Korkarım ki 50 bin ila 100 bin arasında ölü olacak. Çünkü şehirdeki binaların yüzde 60'ı kaçak olarak inşa edilmiştir ve bunların 8 bini muhtemelen bir depremde tamamen yıkılacaktır" cevabını verdi.

"100 KİLOMETRE UZAĞA"

Şengör, "Devlet, daha pahalı olsa bile, yeni evlerin depreme dayanıklı inşa edilmesini zorunlu hale getirmeli. Ve eğer bugün İstanbul'un merkezinde yaşıyorsanız, size taşınmanızı tavsiye ederim. Şehrin dışına çıkın, yaklaşık 100 kilometre uzağa" dedi.

"EN KÖTÜ SENARYO"

Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) Jeofizik Enstitüsü'nden jeofizik mühendisi Andreas Schafer, Türkiye'de ve Suriye'de yaşanacak ölü sayısı tahminine dair "Deneysel hasar modellerine dayanan hızlı tahminler yaklaşık 67 bin ölüme işaret ediyor" açıklamasında bulundu.

KIT'e göre, depremlerin 1900 yılından bu yana dünya genelinde meydana gelen en ölümcül 20 deprem arasında yer alacağı düşünülüyor. En ölümcül 100 depremin 11'inin Türkiye'de meydana geldiği belirtildi.

Üç levhanın birleşimi olan bölge için "Bu bölge jeolojik olarak çok istikrarsız" ifadesinde bulunan Schafer, benzer yıkıcılığa sahip son depremin 1114 yılında geldiğini söyledi.

Schafer, "Bu durum 900 yılı aşkın bir süre boyunca levha sınırlarında gerilimlerin oluşmasına yol açmış ve bu gerilimler artık boşalmıştır" ifadelerini kullandı.

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istanbul
10.02.2023 15:30
ulkucu alperen bu yorumunla çok ikna edicisin. tessekurler ici dopdulu, zeka fiskiran yorumuna:))))) bu zekayla teeeeeeee detayina kadar inmissin .masallah, masallah.  
 
Teyyo emmi
10.02.2023 15:27
Tacizci hoca Erzurum ve Erzurumlu seni bekliyir 😡  
 
Bilal Konyalı
10.02.2023 15:20
Katılıyoruz size sayın hocam aynen durumlar öyle  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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