Celal Şengör İstanbul depremi için tarih verdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından on binlerce vatandaş hayatını kaybederken ve birçok ilde yıkım yaşanırken Türkiye, deprem gerçeğini unutmaya devam ediyor. Beklenen Marmara depremi hakkında, Prof. Dr. Celal Şengör, dikkat çeken uyarılarda bulundu.

"20 YIL İÇİNDE…”

CNN International, İstanbul’un depreme hazır olup olmadığı endişelerini “İstanbul'da akıl almaz büyüklükte bir deprem yaklaşıyor. Şehir sakinleri şehrin hazır olup olmadığını soruyor” başlığıyla haberleştirdi. Celal Şengör ise, CNN International için görüşlerini paylaştı ve “İstanbul için durum hiç parlak görünmüyor.” ifadesini kullanarak 20 yıl içinde İstanbul’u etkileyecek büyük bir deprem beklediklerini ifade etti.

Şengör, “İşte bu kadar yakın. Bu sadece bir olasılık ancak olasılık çok yüksek” ifadesini kaydetti ve “Bir zamanlar Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının başkenti olan İstanbul şimdi 16 milyon insanın evi” derken İstanbul’un 20 kilometre yakınından ve Marmara Deniz’inden geçen Kuzey Anadolu fayına tehlikeli bir biçimde yakın olduğunun altını çizdi.

“TAM ZAMANINI BİLEBİLMEK İMKANSIZ"

Haberde, söz konusu fayın tarih boyunca birçok yıkıcı depreme yol açtığı anımsatıldı. Uzmanlar, Kuzey Anadolu fayında 7.2 ile 7.8 arasında bir deprem olabileceğini ifade ederken depremin tam zamanını bilebilmek imkânsız.

" ÖLÜ SAYISININ 100 BİNİ BULMASI BEKLENİYOR"

CNN’in haberinde Kandilli Rasathanesi’nin araştırmalarına göre, İstanbul’da gece saatlerinde bir deprem meydana gelmesi durumunda 14 binden fazla insanın yaşamını kaybedebileceği iletilirken uzmanların ölü sayısının daha fazla olacağını düşündüğü belirtildi.

Şengör, 7,5 büyüklüğündeki olası bir depremde 100 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini ifade etti ve “Sadece sarsıntının doğrudan etkisini düşünemezsiniz, aynı zamanda sarsıntının ardından ne geleceğini de düşünmelisiniz. Yağma, yangınlar, salgın hastalıklar olacak. Korkunç olacak.” ifadelerini kaydetti.