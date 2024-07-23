Celal Şengör’den Bakan Tekin’e çok sert sözler: Sen ülkemizin geleceği için tehditsin

Düzenleme: Kaynak: Fatih Altaylı
Celal Şengör’den Bakan Tekin’e çok sert sözler: Sen ülkemizin geleceği için tehditsin

Prof. Dr. Celal Şengör, Türkiye ile Fransa arasında süregelen yabancı okul krizi hakkında yazdığı bir makalede, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sert eleştiriler yöneltti. Şengör, Tekin’e hitaben “Sen ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehditsin!” ifadesini kullandı.

Gündemde olan düzenlemeye göre, Türkiye’deki yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığı sistemine bağlanması veya Türk öğrenci kabul etmemesi planlanıyor.

Yabancı okulların eğitim kalitesinin daha yüksek olduğunu savunan Şengör, “Neden birçok vatandaşımız çocuklarını bu okullara göndermeye çalışıyor sanıyorsun? Niyetleri, çocuklarının Atatürk ilkeleri doğrultusunda, sağlıklı bir akılla, uygar bir ortamda yetişmesini sağlamak. Senin gericileştirmeye çalıştığın okullardan kaçırmak için bu çabayı gösteriyorlar” dedi.

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"ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN BÜYÜK TEHDİTSİN"

“Fransız Liselerinden Çek Elini…” başlıklı yazısında Şengör, “Umarım bu ülkenin insanları, senin ve destekçilerinin oturduğu koltuklardan, trollerinin de sosyal medyadan uzaklaştırılmasını sağlayacaktır. Sen ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehditsin. Bunu tüm velilerin fark etmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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