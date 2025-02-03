Celal Şengör’den korkutan uyarı. ‘Patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık’

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Celal Şengör’den korkutan uyarı. ‘Patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık’

Muğla Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak Muğla'ya giden Prof. Dr. Celal Şengör, Ege Denizi'nde yaşanan depremler ile ilgili konuştu. Depremlerin olduğu bölgede aktif bir yanardağın bulunduğunu vurgulayan Şengör "Yalnız orası patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak şehre gelen Prof. Dr. Celal Şengör, son günlerde Ege Denizi'nde yaşanan depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"ALLAH'A ISMARLADIK"

Depremlerin tam olarak nerede kümelendiğinin ve türlerinin belirlenmesi gerektiğini ifade eden Şengör, “Vallahi oradaki yanardağ aktif zaten. Yalnız orası patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık. Depremlerin türleri ne? Onu görebilmeyi çok isterim. Onun fay çözümlerini bizimkiler yaparlar herhalde. Ondan zamanında almak lazım. Şimdiden bir şey söylemek mümkün değil” ifadelerin kullandı.

"İSTANBUL'DA YER KAYMASI OLURSA TSUNAMİ OLUR"

Bölgedeki fayların tsunami yaratma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Şengör, “Bunların hepsi tsunami yapar. Çünkü tsunaminin olabilmesi için deniz tabanında yer değişimi olması lazım. Topograf yanı değişmesi lazım. Mesela İstanbul öyle değil. İstanbul'daki fay, yan yana fay. Orada tsunami tehlikesi ancak yer kayması olursa olur. Ama bir yer kayması olduğu zaman da orada 7 metreye kadar olabiliyor yani” ifadelerini kullandı.

Son Haberler
CHP'den Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışına yanıt
CHP'den Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışına yanıt
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. AFAD Başkanı değişti
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. AFAD Başkanı değişti
Erzincan’da modern tarımla domates hasadı başladı
Erzincan’da modern tarımla domates hasadı başladı
Hatay’da 31 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
Hatay’da 31 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
Cemal Enginyurt neden CHP'ye katıldığını açıkladı. Sosyal medyadan duyurdu
Cemal Enginyurt neden CHP'ye katıldığını açıkladı. Sosyal medyadan duyurdu