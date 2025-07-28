Çelikte düşüş başladı

Çelik fiyatları Çin’de Temmuz ayının son günlerinde dört ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından düşüşe geçti. Çelik vadeli işlemleri tonu 3.300 Çin Yuanı seviyesinden 3.200 Yuan’a gerilerken, bu düşüşün temel sebebi demir cevheri arzının artması ve bu durumun fırın maliyetlerini düşürmesi oldu. Çin’in en büyük demir cevheri ihracatçısı Avustralya’dan gelen yeni veriler, Avustralya’nın en büyük yükleme terminalinden yapılan ihracatın rekor seviyeye ulaştığını gösterdi. Aynı zamanda Fortescue ve Vale gibi büyük madencilik şirketlerinin cevher sevkiyatları beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu durum, Çin’deki çelik üretimindeki kısıtlamaların fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü etkisini geçici olarak dengelemiş oldu.

Temmuz başından bu yana çelik vadeli işlemleri yüzde 8 oranında değer kazanmış olsa da, arz artışı fiyatların gerilemesine zemin hazırladı. Çinli politika yapıcılar, aşırı kapasite sorununu çözmek amacıyla sanayi politikalarında reform yapma sözü verdi. Bu adımlar, Çin’deki çelik üreticilerinin kar marjlarını destekleyebilir. Zira Çin’de devam eden konut krizi ve önemli çelik ithalatçılarının artan korumacı ticaret politikaları talebi baskılıyor.

ÇİN’İN SANAYİ POLİTİKALARINDA REFORM SÖZÜ

Çin hükümeti, çelik sektöründeki aşırı kapasitenin azaltılması için kapsamlı reformlar planlıyor. Bu reformlar, hem üretim hem de ihracat alanlarında önemli değişiklikleri beraberinde getirebilir. Ülkenin önde gelen üreticilerinden Baosteel, bu yıl ulusal çelik üretiminin 50 milyon ton azalmasını beklediğini açıkladı. Bu beklenti, piyasalarda arzın kontrollü biçimde azaltılacağına dair olumlu sinyaller olarak değerlendiriliyor.

Çelik üreticilerinin kar marjlarını korumaları, hem iç talebin canlandırılması hem de küresel ticarette yaşanan belirsizliklerle mücadele için kritik önem taşıyor. Çin’de emlak sektöründeki daralma ve küresel ticarette korumacılığın yükselişi, çelik talebinde düşüşe yol açıyor. Bu nedenle, devlet destekli reformlar, sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak ve rekabet gücünü artırmak için kaçınılmaz görülüyor.

KÜRESEL PROJELER VE ÇELİK TALEBİNE ETKİLERİ

Çelik fiyatlarının desteklenmesinde, Çin’de açıklanan 1.2 trilyon Çin Yuanı tutarındaki hidroelektrik santral projesinin de etkisi büyük oldu. Bu tür büyük altyapı yatırımları, uzun vadede çelik talebini artırarak piyasaların dengelenmesine katkı sağlıyor.

Öte yandan Avustralya’dan gelen demir cevheri arzının artması ve Fortescue ile Vale gibi şirketlerin üretimlerinin yükselmesi, küresel çelik üreticilerinin maliyetlerini olumlu etkiliyor. Çin’in hem yerel hem küresel piyasalardaki hareketleri, Türkiye gibi çelik ithalatçısı ve ihracatçısı ülkeler için de yakından takip edilmesi gereken gelişmeler arasında yer alıyor. Türkiye’nin çelik sektöründe faaliyet gösteren firmalar, fiyatlardaki bu dalgalanmalara karşı üretim ve ihracat stratejilerini güncellemeye devam ediyor.