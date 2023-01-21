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Oyuncu Celil Nalçakan sevgilisi ile görüntülendi 

Oyuncu Celil Nalçakan, KAFA Dergisi’nin gecesine sevgilisi ile el ele geldi. Nalçakan “Ben gözlerden uzak bir ilişki yaşıyorum. Böyle zamanlarda ve özel durumlarda da birlikte çıkıyoruz. Mutlu oluyoruz” dedi. 

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 13:21
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Celil Nalçakan sevgilisi ile poz verdi! "Gözlerden uzak bir ilişki yaşıyorum"

Oyuncu Celil Nalçakan sevgilisi ile görüntülendi 
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2014 yılında Candaş Tolga Işık tarafından kurulan kültür, sanat ve edebiyat dergisi KAFA Dergisi dün gece Divan Kuruçeşme'de 100. sayısını kutladı. Partide Celil Nalçakan sevgilisiyle görüntülendi. 

"100. SAYIYA ULAŞMAK MUHTEŞEM"

Nalçakan, “7-8 yıldır Kafa’da yazıyorum. Yapmaktan da gurur duyduğum en kıymetli işlerimden birisi. Günümüzde basılı bir eserin 100. sayıya ulaşması muhteşem bir şey” dedi. 

"VERDİĞİMİZ EMEĞE DEĞDİ"

Dizi ve tiyatro projelerinin devam ettiğini söyleyen  oyuncu, oynadığı ‘Bursa Bülbülü’ filmi için ise “Çok güzel bir iş oldu. Verdiğimiz emeğe değdi. Film 6 haftada bitti. Ben 4 haftasında vardım” diye konuştu.  

"GÖZLERDEN UZAK BİR İLİŞKİ YAŞIYORUM"

İlişkisinin çok güzel gittiğini söyleyen oyuncu, “Ben gözlerden uzak bir ilişki yaşıyorum. Böyle zamanlarda ve özel durumlarda da birlikte çıkıyoruz. Mutlu oluyoruz” dedi. 

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