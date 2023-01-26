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Celil Nalçakan’dan kötü haber

Sosyal medya hesabından hastalandığını duyuran oyuncu Celil Nalçakan, "Aman dikkat" diyerek takipçilerini uyardı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 14:47
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Celil Nalçakan’dan kötü haber geldi! Ünlü oyuncu hastalığını açıkladı

Celil Nalçakan’dan kötü haber
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Oyuncu Celil Nalçakan'dan kötü haber geldi. Celil Nalçakan Twitter hesabından “1 saatte bütün dengem şaştı. İstifra bi yandan, diare bi yandan… inanılmaz bi perişanlık ve bitkinlik hissi… Hepsi bir saat içinde oldu. Aman dikkat” ifadelerini kullanarak hastalandığını duyurdu.

Nalçakan’ın paylaşımına kısa sürede yüzlerce kişi tarafından geçmiş olsun mesajları geldi.

"GÖZLERDEN UZAK BİR İLİŞKİ YAŞIYORUM"

Oyuncu Celil Nalçakan, geçen hafta düzenlenen KAFA Dergisi’nin 100. sayı gecesine sevgilisi ile el ele gelmişti. Nalçakan “Ben gözlerden uzak bir ilişki yaşıyorum. Böyle zamanlarda ve özel durumlarda da birlikte çıkıyoruz. Mutlu oluyoruz” diyerek ilişkisini anlatmıştı. 

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