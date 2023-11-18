Celil Nalçakan'dan Zeki Alasya itirafı: 13 yılda yapamadığımı 13 saniyede yaptı

Oyuncu Celil Nalçakan, Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a konuk oldu ve hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Nalçakan, babasının oyuncu olmasına izin vermediğini, hayaline usta sanatçı Zeki Alasya sayesinde kavuştuğunu söyledi.

Nalçakan “Ailemden gizli TÜRVAK burs sınavına girdim ve kazandım. Babam öğrendiğinde beni okuldan almaya geldi. Tam merdivenlerden inerken Zeki Alasya ile karşılaştık. Babama ‘Feridun Bey sizin oğlunuz oyuncu. Siz izin verirseniz şimdi yapar. Siz de bunun tadını çıkarırsınız. Vermezseniz siz terk-i diyar ettiğinizde yapacak’ dedi. Babam anında ‘Peki’ dedi. Benim 13 yılda yapamadığım şeyi Zeki Baba 13 saniyede yaptı.” dedi.

"BEN ÖDEYECEĞİM AMA SÖYLEMEYECEĞİZ" DEMİŞ

Celil Nalçakan, bursunun yarısını Zeki Alasya’nın karşıladığını da sanatçının vefatından sonra öğrendiğini açıkladı: “Zeki Alasya vefat ettikten çok sonra öğrendiğim bir gerçek var. Ben okula yüzde 100 bursla kabul edildiğini zannediyordum. Meğer yüzde 50 burs kazanmışım. Zeki Baba demiş ki; ‘Yüzde 50’sini ben ödeyeceğim ama bu çocuğa söylemeyeceğiz’. Keşke bir izin olsa da beş saniyeliğine yanına gidip elini öpebilsem."

Celil Nalçakan programda babasının annesine olan sevgisini de anlattı:

“Babam anneme hiç ‘Seni seviyorum’ demedi ama hep ayakkabılarını bağlardı. Çocukken hiç anlamazdım, hatta biraz da utanırdım. Dağ gibi adam, gençliğinde judo falan yapmış, eğiliyor ayakkabı bağlıyor. Arkadaşlarım da dalga geçiyor ‘Celil’in babasına bak yine eğildi’ diyorlar. Bir gün sordum. ‘Babacığım niye böyle yapıyorsun, annemin eli ayağı tutuyor’ dedim. ‘Oğlum anneni bana o ayaklar getirdi’ dedi. Şimdi bu adam ‘Seni seviyorum’ dese ne olur, demese ne olur? Ben sevdiğime ‘Seni seviyorum’ da derim, ayakkabısını da bağlarım. Şu aralar da âşığım tabii. Olmaz olur mu?”

