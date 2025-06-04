Çelişkili ifadeler sonrası Müge Anlı’da ortalık karıştı! Tüm şüpheler Ahmet Bey’e döndü

32 yaşındaki Emrah Elveren’den , 4 yıldır hiçbir haber alınamıyor. Emrah’ın kız kardeşi Esra, Müge Anlı’ya gelerek abisinin bulunması için yardım istedi. Esra’nın ifadesine göre, Emrah bazen halası Havva’nın yanında kalıyormuş. Uzun süre kendisinden haber alamayan, aile halaya ulaşmaya çalıştı. Halanın, “Emrah’ı aramayın, öldürdüler” demesi cinayet şüphesini güçlendirdi.

İNŞAATTAN DÜŞTÜ KOLUNU KIRDI YALANI

Olayın seyrini değiştiren en önemli iddia ise, Hala Havva’nın torunu Özge’den geldi. Özge, amcası Erhan’a, babaannesi Havva ile amcaları İbrahim ve Ayhan’ın Emrah’ı dövdüğünü, kolunu kırdıklarını ve olayı “inşaattan düştü” diye kapatmaya çalıştıklarını anlattı. Öte yandan Özge, babaannesinin evin arkasındaki bağımsız bir alanda büyük bir çukur kazdığını belirtti. Bu iddialar, 4 yıldır kendisinden hiçbir şekilde haber alınamayan Emrah’ın öldürülmüş olabileceği yönündeki şüpheleri artırdı. Tabi iddialar bunlar ile sınırlı kalmadı.

Özge’nin, yıllar önce olayla ilgili savcılığa ifade verdiği, baskı sonrasında ifadeyi reddettiği ortaya çıktı. Öte yandan Havva hala ve Özge'nin, Emrah’la konuşuyormuş gibi yapmak için sahte bir sosyal medya hesabı bile açmışlar. Bu hesabı ise Emrah’tan bilgi almak amacıyla açtıklarını söylediler.

ÖFKE ANINDA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

28 Mayıs 2025 tarihli yayında, Özge, babaannesinin bir öfke anında Emrah’ı öldürdüğünü söylediğini ancak gerçekten böyle bir şey yapmış olabileceğine inanmadığını dile getirdi.

Olayda dikkat çeken yeni bir gelişme ise Ahmet Bey’in ortaya çıkmasıyla yaşandı.

Ahmet Bey, kayıp Emrah Elveren’in en son birlikte zaman geçirdiği iş arkadaşı olarak programa katıldı. Ahmet Bey'in açıklamalarına göre, Emrah ile birlikte emanet bir araç aldılar ve Elveren, bu aracı alıp bir anda ortadan kayboldu. Ahmet Bey’in bu ifadesi, Emrah’ın kendi isteğiyle kaybolmuş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

TÜM GÖZLER AHMET BEY'E ÇEVRİLDİ

Daha önce tüm şüpheler halası Havva ve ailesi üzerindeyken, Ahmet’in ifadeleriyle gözler bu kez ona çevrildi.

Çünkü Ahmet Bey'in açıklamalarında bazı çelişkiler vardı. Mesela Emrah'ın çok küfürlü konuştuğunu tekrar ediyordu, hatta birkaç kez evde tartıştıkları da ortaya çıkmıştı ancak Ahmet Bey, Anlı'nın 'Neden uzak durmadınız?' sorusuna yanıt veremiyordu. Ahmet Bey, ona yardım etmek için yanına aldığını söylemeye devam ediyordu. Bu kimsenin aklına yatmamıştı.

PLAKALARI NEDEN SÖKTÜ?

Ahmet Bey, Emrah’ın emanet arabayı almadan önce plakaları söktüğünü söylemişti. Anlı, sebebini sorunca 'Boyama amacıyla' yanıtını aldı. Stüdyodaki hiç kimse emanet arabanın boyanacağına inanmadı.

Öte yandan Müge Anlı Emrah’ın plakasız araçla kaçabilme iddiasını çürüttü. Anlı, '2 sokak ötede polis durdurur' dedi. Ahmet Bey, ise 'Yeni plaka almıştır' diyerek herkesi şoke etti.

CEZAEVİNDE OĞLU ÇIKTI

Kendi ayağıyla stüdyoya gelen Ahmet Bey yoldan çıkmış kişilere yardım ettiğini söylemişti. Yardım kurumu olmayan Ahmet Bey’in cezaevinde kalan bir oğlunun olduğu ortaya çıktı. Cezaevinde bulunan oğlunun ise mahalledeki birinin boğazını kesmeye kalkıştığı öğrenildi. Ortaya çıkan bu bilgilerin ardından Ahmet Bey'in oğlunun Emrah'ın başına bir şey getirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.