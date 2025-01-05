Celtic, evinde 3 puanı 3 golle aldı

Celtic, İskoçya Premiership’te liderliğini sağlamlaştırırken, Nicolas Kuhn yıldızlaştı. Alman oyuncu, sezon boyunca gösterdiği üstün performansı iki golle süsleyerek toplam gol sayısını 16’ya çıkardı. Maçın ilk golü, Luke McCowan’ın Daizen Maeda’ya yaptığı güzel bir pasla başladı. Maeda, sol kanattan yaptığı etkili ortayla Kuhn’a klinik bir vuruş fırsatı sundu.

Celtic’in ikinci golü, Arne Engels’in kullandığı köşe vuruşunda Auston Trusty’nin etkili kafa vuruşuyla geldi. Kuhn, maçın ilerleyen dakikalarında Kasper Schmeichel’ın başlattığı bir kontra atakta adeta şov yaptı, ancak St Mirren kalecisi Zach Hemming’in kurtarışı golü engelledi. Yine de Hemming’in savunma hatası sonucu topu önünde bulan Kuhn, maçın üçüncü golünü kaydetti.

RODGERS’IN TAKIMI GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Rangers’a karşı alınan mağlubiyetin ardından Brendan Rodgers’ın takımı, güçlü bir yanıt verdi. İlk golün ardından Celtic oyuna tamamen hakim oldu. McCowan ve Alistair Johnston gibi oyuncuların etkili performansı, hücumda fark yaratırken, Kasper Schmeichel yaptığı kritik kurtarışlarla kaleyi gole kapadı.

Rodgers, oyuncularının gösterdiği dirayetten memnun olduğunu belirtti ve sezonun geri kalanında daha güçlü bir performans sergileyeceklerinin sinyalini verdi.

ST MİRREN MÜCADELESİNİ SÜRDÜRDÜ

St Mirren, ilk 30 dakikalık bölümde Celtic’e karşı direncini korudu. Ancak Nicolas Kuhn’un açılış golü, misafir takımın moralini düşürdü. Teknik direktör Stephen Robinson, özellikle ikinci ve üçüncü golde yapılan hatalardan dolayı hayal kırıklığı yaşadı. Buna rağmen St Mirren’in mücadeleden vazgeçmemesi, teknik ekip için umut vericiydi. Ancak sezon boyunca yalnızca iki kez kalesini gole kapatabilen takım, üst sıralarda kalabilmek için defansif performansını geliştirmek zorunda.