Celtic, Motherwell'e acımadı

Geçtiğimiz hafta Dundee United ile berabere kalan Celtic, Motherwell karşısında zorlu bir başlangıç yaptı. İlk yarıda yakalanan fırsatları değerlendiremeyen Celtic, üstünlük golünü ancak uzatma dakikalarında buldu. Hyunjun Yang’ın Aston Oxborough ile çarpışmasının ardından kazanılan penaltıyı Arne Engels gole çevirdi. Bu gol, hem Celtic’in hem de maçın seyrini değiştirdi.

İKİNCİ YARIDA GOLLER ART ARDA GELDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, Tony Watt’ın son anda defansı güçlendiren müdahalesiyle Motherwell’in eşitlik şansını savuşturdu. Celtic, Engels’in köşe vuruşunda Liam Scales’ın dokunuşuyla Daizen Maeda’nın kafa golüne dönüştürdüğü pozisyonla skoru 2-0 yaptı. Maçın ilerleyen dakikalarında Nicolas Kuhn, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla farkı üçe çıkardı. Topun Motherwell defansı Kofi Balmer’a çarpıp yön değiştirmesi, golün güzelliğini artırdı.

REO HATATE'NİN ŞIK FİNALİ

Celtic’in Japon yıldızı Reo Hatate, maçın kapanışını etkileyici bir golle yaptı. Ceza sahası dışından sol alt köşeye gönderdiği top, kaleci Aston Oxborough’u çaresiz bırakarak skoru 4-0 olarak belirledi.

BRENDAN RODGERS’IN BAŞARILI STRATEJİSİ

Celtic Teknik Direktörü Brendan Rodgers, maç sonunda oyuncularını tebrik ederek, “Geçtiğimiz haftanın ardından bu galibiyet moralimizi yükseltti. Oyuncularımın sahadaki uyumu ve performansından memnunum,” dedi. Rodgers’ın taktiksel hamleleri ve oyuncu değişiklikleri, galibiyette önemli rol oynadı.

CELTİC LİDERLİĞİNİ GÜÇLENDİRDİ

Bu galibiyetle puanını 37’ye yükselten Celtic, İskoç Premiership’te zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Motherwell ise 19 puanda kalarak orta sıralarda yer almaya devam etti. Celtic’in sıradaki maçı, ligdeki liderliğini perçinlemek adına kritik bir sınav olacak.