Cem Belevi hakkındaki iddiaları yalanladı. "Böyle bir video varsa mesleği bırakırım"

Popçu Cem Belevi, önceki gece Etiler'de bir mekanda sahneye çıktı ve hakkındaki iddiaları yanıtladı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan şarkıcı, "orkestrası ile tartışma yaşadığı; önce ceketini çıkarıp yere attığı, ardından ekibine kadeh fırlattığı" iddiası hakkında konuştu.

"KARİYERİMDE BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

Milliyet'te yer alan habere göre; Belevi "Çok üzücü, ben bir müzik emekçisiyim. Müzisyen dostlarımla yürüdüğüm bir yol var. Şarkılarım dinlendiyse onlarla yaptım. Böyle bir video, böyle bir olay varsa mesleği bırakmaya hazırım. Cem Belevi'nin kariyerinde böyle bir şey olamaz. Emeğin ne olduğunu çok iyi bilen birisiyim." dedi.

"SİRTAKİ YAPTIM"

Olayın iftira olduğunu belirten Belevi, "Birazdan göreceksiniz ben gazino sahnesi yapıyorum. Sahnede sirtaki yapılmıyor mu, ben onu yaptım. Öyle saptırılıyor ki anlamıyorum. Benimle uğraşıyorlar. Evet, orkestramla yollarımızı ayırdık. Bunu büyük ustalar da yapıyor. Bakın Ajda Pekkan mesela bunu ara ara yapıyor. Mental yorgunluklar oluşuyor. Profesyonel anlamda bir yeniliğe ihtiyaç vardır. Helalleştik, vedalaştık" açıklamasını yaptı.

"BENİMLE UĞRAŞAN BİRİLERİ VAR"

Cem Belevi "Benimle uğraşan birileri var. Sahnede şovumu yaparım. Uğraşmaya devam etsinler. Biz işimizi doğru yapıyoruz. Yel ancak kayadan toz alır" diyerek sitemini dile getirdi.