Cem Boyner Levent Gültekin’i yalanladı: Tanışmıyorum bile

İş insanı Cem Boyner, yorumcu ve yazar Levent Gültekin‘in ‘Cumhurbaşkanı adayı’ açıklamasını yalanladı. Boyner, Gültekin için “Kendisi ile tanışmıyorum bile” dedi

Cem Boyner Levent Gültekin’i yalanladı: Tanışmıyorum bile

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kaybedilen Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası başlayan ‘değişim’ tartışmaları devam ediyor. Daha önce ortak adayın Abdullah Gül olması yönünde açıklamalar yapan Levent Gültekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığını iddia ettiği konuşmalarla yine gündeme geldi.

İddialarını ortaya atarken TELE1’i ‘çete’ diyerek hedef alan Gültekin, Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner için de “Beni Cumhurbaşkanı adayı yapmak istedi” ifadelerini kullanmıştı.

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"HAYATIMDA KONUŞMADIM"

Gazeteci Fatih Altaylı’ya konuşan Boyner söz konusu açıklamayı yalanladı. Altaylı’nın açıklamasına göre Boyner, Gültekin için “Kendisi ile tanışmıyorum bile” dedi. Altaylı, Boyner’in, “Levent Gültekin’le hayatımda hiç konuşmadım, karşı karşıya gelmedim. Kendisi ile tanışmıyorum bile” dediğini aktardı.

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NE DEMİŞTİ?

Gültekin, 2018’de cumhurbaşkanı adaylığını açıkladığı sürece ilişkin, “Gaza geldim. Başta Prof. Dr. Üstün Ergüder olmak üzere pek çok akademisyen, eski siyasetçi, Cem Boyner başta olmak üzere bazı işadamları, aklınıza gelebilecek 40-50 kişi ‘Aday ol. Sen girersen muhafazakâr mahalleden en az 2-3 puan oy alırsın. Seçim 2. tura kalır. Bir şans olur’ dediler. Çocuk gibi onların gazına geldim ve ‘adayım’ dedim. Dediğim anda hepsi toz oldu. Çok haklısınız. Bu büyük hataydı ama egodan değil, onların gazıyla oldu. En büyük hatamdır” demişti.

(Kaynak: TELE1)

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