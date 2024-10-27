Cem Garipoğlu'nun mezarındaki poşetin sırrı ortaya çıktı

İstanbul'da 13 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürdükten sonra konulduğu cezaevinde intihar ettiği belirtilen Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi sırasında mezarın içinde bulunan düğüm atılmış 30 cm boyutlarındaki poşetle ilgili yapılan incelemelerin sonucu ortaya çıktı.

“İNSAN KANI DEĞİL”

Halit Turan’ın haberine göre; raporda, naylon poşetin üzerinde vücut sıvısı örneğinin bulunmadığı, iç kısmından alınan kan örneğinin ise insan kanı olmadığı kaydedildi.

KARABULUT AİLESİNİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Karabulut ailesinin Avukatı Rezan Epözdemir, yaptığı yeni açıklamada "Son tahlilde mezar içindeki poşetle ilgili yapılan çalışmalarda sağlıklı bir sonuç elde edilememiştir. Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nün bu poşette gerekli incelemeleri yapması için talebimizi ileteceğiz" ifadelerini kullandı.