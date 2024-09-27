Cem Garipoğlu’nun mezarının açılacağı tarih belli oldu. Teyzesi açıkladı

Cem Garipoğlu, 2009 yılında sevgilisi Münevver Karabulut'u canice katletmiş, ardından yakalanıp cezaevine gönderilmişti. Yaşanan olay sonrası Garipoğlu cezaevinde intihar etmişti.

Cem Garipoğlu’nun intiharı sonrası ortaya Garipoğlu’nun intihar etmediği iddiaları atılmıştı. Avukat Rezan Epözdemir geçtiğimiz günlerde Garioğlu’nun mezarının açılacağını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Münevver Karabulut’un teyzesi, Pazartesi günü Cem Garipoğlu’nun mezarının açılacağını ancak olayın üzerinden yıllar geçtiğini, toprakta DNA izinin kalmamış olabileceğini söyledi.

“PAZARTESİ GÜNÜ İNŞALLAH ALLAH'IN İZNİYLE YAPILACAK”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Münevver Karabulut’un teyzesi, "2009'da bu olay olduğundan beri hepimiz ruh gibi yaşayan insanlar olduk. Bu olay biliyorsunuz çok şeye gebe oldu. Garipoğlu ailesi tarafından birçok delil, her şey karartıldı. Şimdi de Garipoğlu'nun kabrinin açılması düşünülüyor. Pazartesi günü inşallah Allah'ın izniyle yapılacak ama minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak. Üzerinden yıllar geçti. Toprakta artık DNA izi kalmamış olabilir. Toprak türleri var, asit var, DNA'sı yok olmuş olabilir. Her şey olabilir" ifadelerini kullandı.

“GİDEN CAN GERİ GELMİYOR”

"Sonuçta giden geri gelmiyor" diyen teyze, "Biz yaşadığımız acıyı biliriz. Ama ne diyelim? Ben çocuğumuzun cennette olduğunu düşünüyorum. Ablam, eniştem, aile bitik durumda. Giden can geri gelmiyor. Allah bunu bize yaşatanlara da aynısını yaşatsın inşallah” ifadelerini kullandı.