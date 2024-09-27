Cem Garipoğlu’nun mezarının açılacağı tarihi Avukat Rezan Epözdemir açıkladı

Cem Garipoğlu, 2009 yılında sevgilisi Münevver Karabulut'u canice katletmiş, ardından yakalanıp cezaevine gönderilmişti. Yaşanan olay sonrası Garipoğlu cezaevinde intihar etmişti.

Cem Garipoğlu’nun intiharı sonrası ortaya Garipoğlu’nun intihar etmediği iddiaları atılmıştı. Avukat Rezan Epözdemir geçtiğimiz günlerde Garioğlu’nun mezarının açılacağını açıkladı.

İHA’dan alınan habere göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Münevver Karabulut’un teyzesi ise, Pazartesi günü Cem Garipoğlu’nun mezarının açılacağını ancak olayın üzerinden yıllar geçtiğini, toprakta DNA izinin kalmamış olabileceğini iddia etmişti.

"CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI 3 EKİM'DE AÇILACAK"

Konuyla ilgili iddialar sonrası Avukat Rezan Epözdemir, iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Epözdemir, Cem Garipoğlu’nun mezarının 3 Ekim tarihinde açılacağını açıkladı.

Sosyal medya platformu X’den açıklamalarda bulunan Epözdemir, “Onlarca gazeteci ve basın mensubu arkadaşımız arıyor ve soruyor. Lüzumu üzerine açıklama yapma zarureti hasıl oldu. Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11:00'da gerçekleştirilecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine sunulur” ifadelerini kullandı.