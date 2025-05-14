Cem Karaca’nın eski aşkı dolandırıcıların kurbanı oldu! 60 yıllık birikimi uçup gitti

Usta sanatçı Cem Karaca’yla yaşadığı aşkla tanınan ve bu aşkı kitaplara konu olan 80 yaşındaki Meral Karaören, dolandırıcıların tuzağına düştü.

"PEŞİNDE FETÖ VAR” DİYEREK TUZAĞA ÇEKTİLER

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar "FETÖ sizin mal varlığınızı ele geçirdi, biz sizi koruyacağız" sözleriyle Karaören’i kandırdı.

Yaşadıklarını Odatv'ye anlatan Meral Karaören, korktuğu için ne söylenirse yaptığını ifade etti.

Karaören 2023 yılında aradıklarını ve kendilerini polis mensubu olarak tanıttıklarını öte yandan İzmir’de adına kimlik çıkarıldığını bunları yapanların ise FETÖ’cü olduklarını söyleyerek kendisiyle yakınlık kurduklarını belirtti.

GÖRÜŞMELER GECE GÜNDÜZ SÜRDÜ

Öte yandan Karaören bu görüşmelerin gece gündüz 24 saat devam ettiğini söyledi. Arabasının plakasına kadar tüm bilgileri doğru bildiklerini söyleyen Meral Karaören bu nedenle inandığını söyledi.

Karaören "Bana artık operasyon için son noktaya gelindiğini FETÖ'cüleri yakalamak için direktiflere uymam gerektiğini anlattılar. 'Mezardan baban çıksa söylemeyeceksin' dediler tamam dedim" dedi.

TUZAK İÇİNDE TUZAK

Dolandırıcılar, Karaören’e bir “sahte operasyon” planı anlattı. Tapuda yapılacak satışın gerçek olmayacağı, bunun bir tuzak olduğu söylendi. Ancak plan gerçekte tam anlamıyla bir dolandırıcılık senaryosuydu.

KENDİ ELLERİYLE 20 MİLYONU HAVALE ETTİ

Karaören, korku içinde emlakçılardan fiyat aldı, ev için anlaşma yaptı ve yaklaşık 20 milyon TL’yi "operasyon parçası" olarak kendi elleriyle havale etti.

"FETÖ'cüleri yakalamak için bana bunun hayali bir satış olacağı söylendi. 'Ertesi gün tapunuzu teslim edeceğiz' dendi. Bu sırada Fethiye de üç emlakçı da vardı" diyen Meral Karaören, Ata yadigarı 94 yıllık taş evini de kaybettiğini belirtti.

UYARILARA RAĞMEN TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİRDİM

Banka çalışanları ve çağrılan polislerin uyarılarına rağmen Karaören “Bilincim yerinde olarak işlem yapıyorum” şeklinde raporlar ve imzalar vererek transferleri gerçekleştirdi.

SAVCILIĞA KOŞTU

Dolandırıldığını anlamasının ardından Karaören, dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı.

Aynı zamanda tapunun iptali ve mülkiyetin geri alınması için hukuk mücadelesi de sürüyor.