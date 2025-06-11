Cem Küçük bombayı patlattı! 'Operasyonlarda medya ayağının başlangıcı'

Cem Küçük, Cafer Mahiroğlu'nun yakalanmasına ilişkin kararın operasyonlarda medya ayağının başlangıcı olduğunu söyleyerek başka medya kuruluşlarına da operasyon olabileceğinin işaretini verdi.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ise kendisi hakkında suçlamalarda bulunan İBB soruşturma itirafçısı Aziz İhsan Aktaş’ı hiç tanımadığını açıkladı.

TGRT yayınına katılan Cem Küçük, yakalama kararının doğrudan 'tutuklamaya' yönelik olduğunu vurgularken, diğer bir gazeteci Barış Yarkadaş ise kararın 'kayyım atanmasına' yönelik ilk işaret olduğunu söyledi.

Cafer Mahiroğlu, ‘yapılmak istenenin farkındayım’ deyip asıl amacı açıkladı! Yakalama kararı çıkarılmıştı

TGRT yayınında konuşan gazeteci Cem Küçük, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında verilen yakalama kararının operasyonlarda medya ayağının başlangıcı olduğunu söyledi. Küçük, kararın doğrudan tutuklamaya yönelik olduğunu belirtirken, gazeteci Barış Yarkadaş ise bu gelişmeyi Halk TV'ye kayyım atanmasının ilk işareti olarak değerlendirdi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ’IN İTİRAFLARI SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın itirafçı olduğu açıklandı. Aktaş’ın ifadeleri doğrultusunda Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

YAKALAMA KARARI DOĞRUDAN TUTUKLAMAYA YÖNELİK

Cem Küçük, TGRT canlı yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Adli kaynaklarıma sordum. Bu yakalama kararı direkt tutuklamaya yönelik çıkarılmıştır. Beşiktaş Belediyesine rüşvet verdiğini söyleyen — daha sonra 5 belediyeye de sıçrayan — itirafçı Aziz İhsan Aktaş’ın Halk TV Sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilgili de konuştuğu biliniyor. İtirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’ın Halk TV Sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilgili okuduğum tutanağa bakıldığında Mahiroğlu’nun İngiltere’de olduğu da anlaşılıyor."

OPERASYONLARIN MEDYA AYAĞI BAŞLADI

Cem Küçük, yaşanan gelişmenin operasyonun medya ayağına yönelik ilk adım olduğunu belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ortada bir suç örgütü var ve bunun medya ayağı da var. Bazı gazeteciler kamu parasını kullanarak İmamoğlu’nun reklamını yapmak için organize edildi. Para aldığını kabul edenler de var. Bu süreci medya ayağının başlangıcı olarak görüyorum. İmamoğlu geldiği günden beri reklamı çok iyi yapılıyor. O gazeteciler para almadık demesinler. Roma gezilerine gidin, elden para alın. Başka gezilere gidin gibi bilgilerin paylaşıldığı başka ifadelerde var. Her şey sorulacak."

"HALK TV’YE KAYYIM ATANMASININ İLK İŞARETİ"

Yayına katılan bir diğer gazeteci Barış Yarkadaş ise Halk TV'ye kayyım atanmasının gündeme gelebileceğini öne sürdü. Yarkadaş şu açıklamalarda bulundu:

"Bu karar Halk TV'ye kayyum atanmasının ilk işareti! Kararı gördüğümde 'eyvah' dedim. Çünkü bu karar Halk TV'ye kayyım atanmasının işareti. Bu tip soruşturmalarda iş kayyıma gider. Umarım iş oralara kadar gitmez. Cafer Mahiroğlu, Aziz İhsan Aktaş'ı hiç tanımadığını söylüyor. Umarım gelip burada hâkim huzurunda da söyler. Aklanma hakkını kullanır."