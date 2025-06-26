Cem Küçük davalık oldu! O sözleri yargıya taşındı…

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cem Küçük davalık oldu! O sözleri yargıya taşındı…

İBB operasyonlarında tutuklanan ve kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, yandaş gazeteci Cem Küçük'e 100 bin liralık tazminat davası açtı.

TGRT Haber’de 26 Nisan 2025 tarihinde yayınlanan “Taksim Meydanı” programında, Cem Küçük'ün Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için “PKK’ya para aktarma”, “Brüksel’de terör örgütüyle görüşme”, “teröre finansman sağlama” ve “DHKP-C ile bağlantılı kişilerle çalıştığı” yönündeki sözlü iddiaları yargıya gitti.

Resul Emrah Şahan, avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Hikmet Ermaner aracılığıyla Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe vererek dava açtı.

Dilekçe içerisinde iddiaların hiçbir somut belgeye dayanmadığı, savcılık dosyasındaki MASAK raporlarında böyle bir suçlamaya yer verilmediği ve soruşturma dosyasının gizliliğini ihlal eder şekilde yayınlarda kullanıldığı aktarıldı.

Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatları ışığında, “terör örgütüyle ilişkilendirme” gibi ağır suçlamaların yalnızca somut delillerle ispatlanabileceği, aksi durumda bu iddiaların gazetecilik değil, açıkça kişilik haklarına saldırı olduğu da dilekçe içerisinde belirtildi.

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