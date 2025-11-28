Yandaş gazeteciler Nagehan Alçı ve Abdulkadir Selvi'nin ardından Cem Küçük de eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edileceğinin sinyalini verdi.

TGRT Haber’in ekranlarında yayımlanan 'Medya Kritik' programında gazeteciler Cem Küçük, Fuat Uğur ve Şamil Tayyar bir araya gelerek, Fatih Altaylı’nın yargı sürecini değerlendirdi.

Cem Küçük, 'Bir şey olacaksa herkesi kapsamalı' diyerek programda Fatih Altaylı, Furkan Bölükbaşı, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı da kapsayan bir sürecin başlaması gerektiğini söyledi.

Programda söz alan Cem Küçük, Şamil Tayyar’ın görüşlerine atıfta bulunarak, yargı süreçlerinde bir adım atılacaksa bunun herkesi kapsayacak şekilde olması gerektiğini savundu. Küçük, 'Eğer bir şey olacaksa bu herkesi kapsamalı; Kavala’yı da, Demirtaş’ı da, bu arkadaşları da kapsayan bir şey olması gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı, 11 Kasım'da (2025) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili, "Güvendiğim kaynaklardan bana gelen bilgiye göre Selahattin Demirtaş bu hafta tahliye edilecek" iddiasında bulunmuştu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de dün Kobani davasından tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki 192 sayfalık AİHM kararının tercümesinin İstinaf Mahkemesi'ne ulaştığını ve avukatlarının tahliye başvurusunda bulunduğu 4 Kasım tarihinden itibaren incelemeye alındığını duyurmuştu.