Cem Küçük'ten çok konuşulacak sözler 'İktidara yakın gazeteciler de işin içinde'

Cem Küçük açıklamasının devamında, "İktidara yakın bazı gazeteciler ve içerik üreticileri de bu işin içinde" dedi.

Gazeteci Cem Küçük, kendisine yönelik eleştirilerin nedeni olarak İmamoğlu dosyasını yazmasını gösterdi. Cem Küçük sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında İktidara yakın bazı gazeteciler ve içerik üreticilerinin de işin içinde olduğunu aktaran Küçük, "FETÖ’yü bitiren Akın Gürlek’i savunmayacağım da kimi savunacağım?" dedi.

İşte Cem Küçük'ün dikkat çeken açıklaması:

“Ben savcıların hepsini 17-25 Aralık’tan tanıyorum. En zor zamanlarda FETÖ ile mücadele ettiler. FETÖ’yü bitiren Akın Gürlek’i savunmayacağım da kimi savunacağım?

Eleştirilmemin tek sebebi İmamoğlu dosyasını yazmam. İktidara yakın bazı gazeteciler ve içerik üreticileri de bu işin içinde.

17/25 Aralık, MİT tırları, Suriye Gizli Tapesi, 15 Temmuz, Hendek Olayları, 2023 seçimlerine giden süreç. Bu olayların sonu nasıl bittiyse, İBB yolsuzluk ve rüşvet davasının sonu da öyle olacağına eminim. Şimdi sessizliğe gömülenler bu süreç sonunda tasfiye olacak.

Bazı isimler… İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet iddialarının merkezindeki isim Murat Kapki ile yediğiniz naneleri bildiğimizi biliyorsunuz. İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet konuşulmasın diye sessizliğe gömülmeniz ve perde arkasında bizim gibi gazetecileri kötülemeniz sizi de kurtaramayacak. Çünkü pislikleriniz ortaya çıkmasın istiyorsunuz. Bu filmin sonunda kimlerin tarihin çöplüğüne gittiği de görülecek.

17/25 Aralık darbe döneminde herkes korkup sinerken gövdesini koymuş Akın Gürlek, Can Tuncay, Yüksel Kocaman, İrfan Fidan vb savcı ve hakimlerin haklarını o gün de savundum bugün de hep savunacağım. Bu cesur savcı ve hakimlere “seyyar giyotin” gibi alçakça ithamlarla saldıranlarla göğüs göğüse mücadele etmek herkesin görevi. FETÖ’yü bitirmiş savcı ve hakimlere “Zekeriya Öz”benzetmesi yapmak FETÖ’cülere özgü taktikdir.

AK Parti içindeki birkaç gazeteci ve youtuber’ın sessizlikleri ibretlik. İBB hakkındaki yolsuzluklara tek kelime edemedikleri gibi o yolsuzlukları anlatanları da kötü gösterme gayretinizi görüyoruz. İBB’den fonlandığınızı biliyoruz. O yüzden İBB’deki rüşvet, yolsuzluk ve MASAK raporları konuşulmasın istiyorsunuz. Sizin de ne mal olduğunuz ortaya çıkacak.

İBB’den fonlanan gazeteciler, bütün foyanız dökülüyor. Para almadık diyemediğiniz için rüşvet ve yolsuzluğun peşinden giden gazetecileri hedefe koyuyorsunuz. Ama bütün pislikleriniz ortaya çıkıyor ve fazlasıyla da çıkacak. MASAK raporlarını yalanlayamıyorsunuz. İBB yolsuzluklarını ölümüne savunmanız da nasıl bir yozluğa bulaştığınızı ortaya koyuyor."