Cem Küçük'ten emekliye kara haber. Milyonların zam sevinci kursağında kaldı

Aldığı kulis bilgilerini izleyicileri ile paylaşan Cem Küçük bu kez canlı yayında emeklinin Temmuz zammının nasıl yok olacağını anlattı.

Gazeteci Cem Küçük yaptığı yayında emekli zammı yapıldıktan sonra vatandaşların Temmuz zammında göz dikilen kalemleri sıraladı.

En düşük emekli maaşı olan 10 bin TL aylık ile milyonlarca emekli ay sonunu getirme savaşı verirken kök maaş sorununun çözümüne ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Enflasyon rakamları Mayıs ayı itibari ile zirve yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs enflasyonunu aylık bazda yüzde 3,37, yıllık bazda ise yüzde 75,45 olarak açıkladı.

Mayıs rakamlarının açıklanması ile birlikte emekli ve memurların Temmuz'da maaşına yansıtılacak 5 aylık ortalama yüzde 22.71 olarak kesinleşti. 6 aylık enflasyon ortalaması ise Haziran enflasyonunun açıklanması ile belli olacak. Bundan sonraki dönemde ise emeklinin gözü kulağı seyyanen zam ve refah payı olup olmayacağı yönündeki açıklamalarda olacak.

Emeklinin düştüğü durumu yayınında masaya yatıran gazeteci Cem Küçük ise TGRT Haber'deki yayınında ardı ardına yapılan zamlara isyan ederek ortaya çıkan tabloyu özetledi.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ EMEKLİYİ KÖŞEYE SIKIŞTIRIYOR

Yayınında dolar ve akaryakıt fiyatlarının sabit kaldığını iddia eden Cem Küçük gıda fiyatlarına sürekli zam zam yapıldığını vurguladı. Cem Küçük bayram öncesi etiketleri şişiren fırsatçıların emekli ve memurun Temmuz zammına da göz diktiğini söyledi.

Zamların gerekçesinin anlaşılamaz olduğunu söyleyen Cem Küçük, altının bir yıldır aynı seviyede olduğunu döviz aynı seviyede olduğunu ve doğal gazın zamlanmadığını belirtti.

Zamlara isyan eden Cem Küçük "Döviz 40 lira olsa ve her şeye zam gelse anlaşılır ama bir yıldır da belli şeyler sabit duruyor. Ancak her şeye zam gelmeye devam ediyor" diye konuştu.