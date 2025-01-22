Cem Küçük’ü çileden çıkarttı! Bakan’a sert sözlerle yüklendi…

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangında 76 can kaybı yaşanmıştı. ‘İhmal tartışmaları’ sürerek iktidara yakın gazeteci Cem Kücük’ten flaş açıklamalar geldi. Küçük, “Bakan Ersoy’un “Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut” sözlerine tepki göstererek, “İşte dedim ya, "belge varsa yangın çıksa bile bir şey olmaz" anlayışı var... Ülkemizde verilen evrakların hepsi kâğıt parçası. Dağ başında bir otel. Yanında başka oteller de var. O civarda itfaiye ile alakalı bir alan olması gerekmez mi?” cevabını verdi.

"İNSAN HAYATININ BU KADAR UCUZ OLDUĞU BAŞKA BİR ÜLKE YOK"

İktidara yakın Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, otel yangınındaki ‘ihmal’ tartışmalarına ilişkin, bugünkü “Yeterlilik belgesi varsa yangından kurtulursun(!)” başlıklı köşe yazısında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Küçük, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Düzenli kontrollerin itfaiye tarafından yapılması gerekiyor” sözlerine yanıt verdi. Küçük, şunları söyledi;

“İnsan hayatının bu kadar ucuz olduğu başka bir ülke yok. Kartalkaya’daki otel şehre 45 km uzaklıkta. Üstelik 2.200 rakımda. Yollar açık olsa bile itfaiyenin gelmesi 45 dakika, 1 saat sürer. Bu otelin arka tarafı yarı uçurum. Zaten itfaiye geldiğinde yangın merdivenleriyle söndürme yapıldı. Yangın başladığında itfaiye zamanında gelse bazı ölümler olmayabilirdi. İşte dedim ya, "belge varsa yangın çıksa bile bir şey olmaz" anlayışı var... Ülkemizde verilen evrakların hepsi kâğıt parçası. Dağ başında bir otel. Yanında başka oteller de var. O civarda itfaiye ile alakalı bir alan olması gerekmez mi?”

Bakan Ersoy’un sözlerine göndermelerde bulunan Küçük, “Tedbir alma yok. Her şey masabaşında iyi...Yeterlilik belgesi varsa her afet ve kazadan kurtuluruz(!) “ şeklinde tepki gösterdi.