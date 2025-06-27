Cem Küçük'ün büyük yalanını gurbetçi ortaya çıkardı. Canlı yayında açıklama yaptığına pişman oldu

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, katıldığı bir televizyon programında Almanya’da domates fiyatlarının 20 Euro’ya yükseldiğini iddia etti. Canlı yayında Ekol TV moderatörü Yasin Erçağlayan’ın soruları karşısında Küçük, “Almanya’da bir aydır domates fiyatları konuşuluyor, 4-5 Euro’dan 20 Euro’ya çıktı, bu Alman tarihinde görülmemiş bir rakam” dedi. Ancak bu iddia, Almanya’da yaşayan bir Türk vatandaşının sosyal medyada paylaştığı videoyla çürüdü.

Almanya’nın Bremen şehrinde 15 yıldır yaşayan Bursalı Erhan, Küçük’ün açıklamalarına tepki göstererek marketleri gezdi. Erhan, en pahalı domatesin 2.99 Euro, en ucuzunun ise 0.99 Euro olduğunu kanıtladı. İroni yapmak için domateslere 20 Euro’luk sahte etiket yapıştıran Erhan, videoda etiketi bükerek gerçeği ortaya koydu: “Bunu ben yazdım, gerçek fiyat 99 cent!”

Küçük’ün iddiası sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, yanlış bilginin canlı yayında bu kadar kesin bir şekilde sunulmasına tepki gösterdi. Almanya’daki ekonomik durum ve gıda fiyatları üzerine tartışmalar da yeniden alevlendi. Resmi verilere göre, Almanya’da 2025 itibarıyla domates fiyatları marketlerde 1-3 Euro arasında değişiyor. Küçük ise konuyla ilgili henüz bir düzeltme yapmadı.

Olay, medyada bilgi doğruluğunun önemini bir kez daha gündeme getirdi. Erhan’ın videosu, sosyal medyada binlerce paylaşım alarak Küçük’ün iddiasını tiye alan bir akıma dönüştü. Bu olay, yurtdışındaki Türk toplumunun da yerel medyaya olan ilgisini ortaya koydu.