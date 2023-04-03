Cem Uzan’dan YSK çıkışı: Tayyip Erdoğan gözünü sonuna kadar karartmış durumda

14 yıldır Fransa'da yaşayan ve Genç Parti’nin kurucusu olan Cem Uzan sosyal medya hesabı üzerinden ilginç bir iddiada bulundu.

Twitter üzerinden 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında düşüncelerini paylaşan Cem Uzan, 14 Mayıs sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklayacağı seçim sonuçları için şu ifadeleri kullandı:

"ERDOĞAN GÖZÜNÜ KARARTTI"

"Kimse kendini kandırmasın. Tayyip Erdoğan gözünü sonuna kadar karartmış durumda. Anayasa, kanun tanımam diyor. Seçimlerde de her şeyi yapacak. "Biz 60'la geliyoruz 55'le geliyoruz..." Geçin bunları baba. 14 Mayıs akşamı YSK %50.2 ile Erdoğan kazandı dedi. Ne yapacaksınız? YSK'ya itiraz edeceksiniz. Anayasa 101'i yok sayan YSK'ya. Siz bu YSK'dan gerçek seçim sonucu bekleyeceksiniz değil mi?"

Uzan, AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmak için gözünü kararttığını ifade etti ve seçim gecesi YSK'nın hukuksuzluk yapabileceğini söyledi.

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