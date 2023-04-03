3 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Cem Uzan’dan YSK çıkışı: Tayyip Erdoğan gözünü sonuna kadar karartmış durumda

Cem Uzan’dan YSK çıkışı: Tayyip Erdoğan gözünü sonuna kadar karartmış durumda

Genç Parti’nin kurucusu Cem Uzan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sosyal medyada kendi yorumunu paylaştı. Uzan, Erdoğan'ın seçimi kazanmak için gözünü kararttığını ifade etti.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 13:22
Takip Et

Cem Uzan: Tayyip Erdoğan gözünü sonuna kadar karartmış durumda

Cem Uzan’dan YSK çıkışı: Tayyip Erdoğan gözünü sonuna kadar karartmış durumda
+
Aa
-

14 yıldır Fransa'da yaşayan ve Genç Parti’nin kurucusu olan Cem Uzan sosyal medya hesabı üzerinden ilginç bir iddiada bulundu.

Twitter üzerinden 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında düşüncelerini paylaşan Cem Uzan, 14 Mayıs sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklayacağı seçim sonuçları için şu ifadeleri kullandı:

"ERDOĞAN GÖZÜNÜ KARARTTI"

"Kimse kendini kandırmasın. Tayyip Erdoğan gözünü sonuna kadar karartmış durumda. Anayasa, kanun tanımam diyor. Seçimlerde de her şeyi yapacak. "Biz 60'la geliyoruz 55'le geliyoruz..." Geçin bunları baba. 14 Mayıs akşamı YSK %50.2 ile Erdoğan kazandı dedi. Ne yapacaksınız? YSK'ya itiraz edeceksiniz. Anayasa 101'i yok sayan YSK'ya. Siz bu YSK'dan gerçek seçim sonucu bekleyeceksiniz değil mi?"

Uzan, AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmak için gözünü kararttığını ifade etti ve seçim gecesi YSK'nın hukuksuzluk yapabileceğini söyledi.

CEM UZAN'IN PAYLAŞIMINA ŞU TEPKİLER GELDİ

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
1
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
2
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
3
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
4
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿Malatya'da korkutan deprem
5
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
6
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
﻿DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert afiş tepkisi
7
﻿DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert afiş tepkisi
﻿DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert afiş tepkisi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Çavuşoğlu duyurdu: Dörtlü 'Suriye zirvesi' bugün başlıyor
﻿Çavuşoğlu duyurdu: Dörtlü 'Suriye zirvesi' bugün başlıyor
﻿Çavuşoğlu duyurdu: Dörtlü 'Suriye zirvesi' bugün başlıyor
﻿Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
﻿Rüyada birini bağlamak ne demek? Rüyada bir şeyi bağlamak ne demek?
﻿Rüyada birini bağlamak ne demek? Rüyada bir şeyi bağlamak ne demek?
﻿Rüyada birini bağlamak ne demek? Rüyada bir şeyi bağlamak ne demek?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.