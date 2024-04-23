Cem Yılmaz doğum gününde uzun yaşamın sırrını açıkladı!

Son dönemlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyadan doğum gününü kutladı.

51 yaşına giren Yılmaz, Instagram hesabından paylaştığı doğum günü gönderisinde uzun yaşamın sırrını verdi.

"UZUN YAŞAMIMIN SIRRI HEP POZİTİF BAKMAM VE KENDİMİ SEVMEM"

Klasik bir otomobilin önünde verdiği pozu paylaşan ünlü komedyen, "Hiç bu yaşa kadar geleceğim aklıma gelmemişti. Müthiş. Doğum günümü kutlayan tüm dostlarıma teşekkür ederim…Uzun yaşamımın sırrı hep pozitif bakmam ve kendimi sevmem. Bir de kendimi merkeze koymam ve elbette quantum ve çok az zencefil. Ama çok az (yok denecek kadar ) ve elbette evren. Bir de çok genç yaştan itibaren yoga…Hep ama! Devamlı ve fotonlar…Teşekkürler hayat, teşekkürler 2024" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLER DE KUTLADI

Cem Yılmaz'ın bu gönderisi yüzbinlerce beğeni alırken, sosyal medyada da sıkça konuşuldu. Cem Davran, Fedon Kalyoncu, Meltem Cumbul, Seda Bakan ve Uraz Kaygılaroğlu gibi ünlü isimler de Yılmaz'ın doğum gününü yorumlarda kutladı.

NECLA KARAHALİL İLE AŞK YAŞIYOR

Yaşadığı aşklarla dikkatleri üzerine çeken Cem Yılmaz, şimdilerde pilates eğitmeni Necla Karahalil ile aşk yaşıyor.

Karahalil, Instagram'da yayınladığı pilates ve sağlıklı yaşam videolarıyla tanınıyor.

CEM YILMAZ SERENAY SARIKAYA'YA GÖNDERME YAPTI İDDİASI

Cem Yılmaz'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı iddia edilmiş, Yılmaz, kendisine yönelik eleştirilere sert yanıt vermişti.

Ünlü komedyen, "Sosyal medyada kendini komik zanneden bir iki geri zekalı yine kendine bir eğlence bulmuş. Nedense benimle bulmuş. Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık, tadını çıkarın. İlgilenmeyeceğim, bu sizin hayatınız, benim işim var" dedi.

CEM YILMAZ KİMDİR?

Türk karikatürist, komedyen, stand-up sanatçısı, sinema oyuncusu, senarist, film yapımcısı ve yönetmeni olan Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973 doğumludur.

G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz ve Yahşi Batı gibi Türk sinemasının en çok seyredilen filmlerde rol almıştır.

10 Mart 2012'de model Ahu Yağtu ile evlenip 31 Aralık 2013'te resmen boşanmıştır. Yılmaz'ın Yağtu ile birlikteliğinden Kemal adında bir oğlu vardır.

Yılmaz, şu sıralar yeni duyurulan gösterisi CMXXIV ile performans sergiliyor.