Cem Yılmaz: Emeklilerle buluştuk. Anne ve babasını ziyarete gitti

Cem Yılmaz, annesi Sebahat Yılmaz ile babası Arif Yılmaz ile buluştu. Anne ve babasıyla objektif karşısında poz veren ünlü komedyen, "Emeklilerle buluştuk" ifadelerini kullandı

Cem Yılmaz: Emeklilerle buluştuk. Anne ve babasını ziyarete gitti

Editör: Özlem KIRAL

Cem Yılmaz, hafta sonunu annesi Sebahat Yılmaz ve babası Arif Yılmaz ile birlikte geçirdi.

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Anne ve babası Sebahat Yılmaz - Arif Yılmaz ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından eğlenceli bir notla yayımlayan Cem Yılmaz, "Emeklilerle buluştuk" ifadelerini kullandı.

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"50 YAŞINDAYIM"

Öte yandan 23 Nisan'da 50'nci yaşına basan Cem Yılmaz, "50 yaşındayım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayramınızı kutlar, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında buruk sevinçlerin yerini kalıcı mutlulukların almasını dilerim" demişti.

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Cem Yılmaz, ardından babası Arif Yılmaz ve oğlu Kemal'in fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

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