Cem Yılmaz - Hasan Can Kaya polemiğine Hülya Avşar da katıldı

Kaynak: Milliyet
Cem Yılmaz - Hasan Can Kaya polemiğine Hülya Avşar da katıldı
Hülya Avşar, son günlerde Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya arasında yaşanan polemik ile ilgili konuştu.

Cem Yılmaz ile Hasan Can Kaya arasındaki tartışma son sürat devam ediyor. Hasan Can Kaya, bir gösterisinde kendisine laf sokan Cem Yılmaz’a cevap vermişti.

Kaya’nın, Yılmaz için ''Oyuna benim yerime veteran komedyenlerden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış yine de çabasını takdir ettim'' sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Hasan Can Kaya'nın veteran komedyen tanımlaması sonrası Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminden bir sahneyi paylaşması ise Hasan Can Kaya’ya gönderme olarak yorumlanmıştı.

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Hasan Can Kaya ve Cem Yılmaz arasında yaşanan bu tartışma Hülya Avşar'a da soruldu.

Milliyet'in haberine göre Avşar, "Cem Yılmaz yapmaz ya. Bence hiçbir komedyen de veteran olmaz. Hasan Can da öyle dememiştir. Yani öyle demek istememiştir. Ben ikisi de birbirini seviyor diye biliyorum. Sosyal medyada öyle okuyordum yani" diyerek güldü.

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Kaya ve Yılmaz’ın arasındaki polemiğe Şahan Gökbakar da katılmış, Kaya’ya destek vermişti.

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