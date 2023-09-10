Cem Yılmaz setten çekilmiş karesiyle itiraf etti. Aşk dolu satırlar

Cem Yılmmaz şimdilerde Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonu için yoğun bir tempoda koşturuyor.

İlk sezonu yayınlandığı dijital platformda beğeni kazanan ve ikincisi için çalışmalara başlayan Yılmaz, kısa bir süre önce dizinin oyuncu kadrosundaki kimlerin olduğunu takipçileriyle paylaşmıştı.

Şimdilerde dizinin çekimleri için sette olan ve burada çekilmiş kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Cem Yılmaz işini ne kadar büyük bir aşkla sevdiğini de paylaşımına düştüğü satırlarla gösterdi.

Dizi çekimlerinin 4. haftasında olan Yılmaz paylaşımına "İşimi seviyorum İşim de beni seviyor... Karşılıklı bi aşk diyelim.Erşan Kuneri 4.hafta" notunu düştü.