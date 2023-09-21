Cem Yılmaz takipçileriyle ilkini paylaştı

Şimdilerde bir dijital platform için 2. sezonunu çektiği Erşan Kuneri'nin setinde olan Cem Yılmaz, burada çekilmiş bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Cem Yılmaz takipçileriyle ilkini paylaştı

Karikatürist ve stand-upçı olarak ünlenen Cem Yılmaz sonrasında film sektörüne de girmiş ve senaryosunu yazıp aynı zamanda başrolünde oynadığı filmlerle beğeni toplamıştı.

Çok yönlü bir isim olarak öne çıkan Cem Yılmaz, şimdilerde bir dijital platformda yayınlanan Erşan Kuneri dizisinin 2. sezonunu çekiyor.

Zaman zaman dizinin setinden fotoğraflar da paylaşan Yılmaz, bu defa yaşadığı bir ilki takipçilerine aktardı. Dizinin bir sahnesinde kamerayı kullandığını ve bunun kendisi için bir ilk olduğunu söyleyen Cem Yılmaz şu notu düştü:

"Erşan Kuneri 2.Sezon setinde bir sahnede kamerayı kullandım. Benim için bir ilk"

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