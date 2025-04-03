Cem Yılmaz "TRT kapıdan sokmaz seni" yorumuna dayanamadı! 25 sene önce…

Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan apar topar çıkarılan Aybüke Pusat’a ilk destek Cem Yılmaz’dan geldi. TRT’yi yaylım ateşine tutan ünlü komedyene "TRT kapıdan sokmaz seni" yorumu geldi. Cem Yılmaz bu yoruma sessiz kalmadı.

BOYKOTA DESTEK VERMİŞTİ

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapmış ardından bu paylaşımı tepki görünce silmişti. Pusat’ın bu paylaşımının ardından TRT ile arası gerildi. TRT ünlü oyuncuyu apar topar diziden gönderip ve senaryoda da revizeye gidileceği açıklandı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı açıklamasında "TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır" deyince ünlü komedyen Cem Yılmaz isyan etti.

"TRT BİZİM DEVLET KANALI DEĞİL MİYDİ?"

Cem Yılmaz açıklamasında "Bu arkadaşlarımız kabiliyetleri ile mesleklerini icra eden insanlar değil midir? Kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarında görev alamıyor mı yani? TRT bizim devlet kanalı değil miydi? Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu!" diyerek tepki gösterdi.

En son 25 sene önce davet etmişlerdi Vazife addedip gittim…Bende sorun yok .Sen de yandın sözünüz için çok geç Benim kimseye yaranamadığımı herkes bilir. https://t.co/oJOSSpuzIp — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) April 2, 2025

“TRT KAPIDAN SOKMAZ SENİ”

Cem Yılmaz'ın sözleri sosyal medyada hızla yayıldı. Bir kişi komedyene "Sen de yandın Cem TRT kapıdan sokmaz seni bundan sonra" yazdı.

“25 SENE ÖNCE DAVET ETMİŞLERDİ”

Cem Yılmaz ise bunun üzerine sessiz kalamayarak "En son 25 sene önce davet etmişlerdi vazife addedip gittim… Bende sorun yok. Sen de yandın sözünüz için çok geç. Benim kimseye yaranamadığımı herkes bilir" dedi.