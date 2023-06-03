Cem Yılmaz ve Bülent Şakrak'tan Erşan Kuneri paylaşımı

Ceyda Düvenci ile olan evliliğini bitireceği yönünde haberlerle gündemde olan Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından Cem Yılmaz'la birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Cem Yılmaz'ın da aynı kareyi paylaştığı görülürken, Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonunu bekleyen izleyiciler de heyecanlandı.

2023 yılı içerisinde ikinci sezonunu izleyeceğimiz Erşan Kuneri dizisine dair paylaşımda bulunan Cem Yılmaz, Bülent Şakrak'la görüldüğü kareye "Erşan Kuneri 2.Sezon Payro ile dizi keyfi" notunu düşerken...

Bülent Şakrak aynı kareyi, "Abilerin abisisin, çook seviyor kardeşlerin..." notuyla paylaştı.