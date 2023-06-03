Cem Yılmaz ve Bülent Şakrak'tan Erşan Kuneri paylaşımı

Dijital platform üzerinden yayınladığı Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonuna başladığına dair paylaşımda bulunan Cem Yılmaz, yanına ilk sezonda da kadroda izlediğimiz Bülent Şakrak'ı aldı.

Cem Yılmaz ve Bülent Şakrak'tan Erşan Kuneri paylaşımı

Ceyda Düvenci ile olan evliliğini bitireceği yönünde haberlerle gündemde olan Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından Cem Yılmaz'la birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Cem Yılmaz'ın da aynı kareyi paylaştığı görülürken, Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonunu bekleyen izleyiciler de heyecanlandı.

2023 yılı içerisinde ikinci sezonunu izleyeceğimiz Erşan Kuneri dizisine dair paylaşımda bulunan Cem Yılmaz, Bülent Şakrak'la görüldüğü kareye "Erşan Kuneri 2.Sezon Payro ile dizi keyfi" notunu düşerken...

cem-yilmaz-ic.jpg

Bülent Şakrak aynı kareyi, "Abilerin abisisin, çook seviyor kardeşlerin..." notuyla paylaştı.

sakrak-ic.jpg

İlgili Haberler
Cem Yılmaz oyunu kullandı. Sandık görevlileri ile şakalaştı. Bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu
Cem Yılmaz "Sürpriz" diyerek ikinci turda kime oy vereceğini açıkladı
Cem Yılmaz oğlu Kemal'le yaptığı paylaşıma övgü dolu satırlar yazdı. 'Allah bir yerden alıyor bir yere veriyor'
Cem Yılmaz kime oy vereceğini açıkladı
Öne Çıkanlar
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Son Haberler
Şenol Güneş'ten flaş karar Spor
Şenol Güneş'ten flaş karar
Galatasaray'a kara boğa. Jean Philippe Mateta geliyor Spor
Galatasaray'a kara boğa. Jean Philippe Mateta geliyor
Zelenskiy: NATO üyesi olmayacağımızı anlıyoruz Dünya
Zelenskiy: NATO üyesi olmayacağımızı anlıyoruz
Çin’de hortum: 13 yaralı Dünya
Çin’de hortum: 13 yaralı
AKP’li Yayman’dan HÜDA PAR çıkışı: Atatürk ile sorunu olan adamın alnını karışlarız… Siyaset
AKP’li Yayman’dan HÜDA PAR çıkışı: Atatürk ile sorunu olan adamın alnını karışlarız…
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erdoğan’ın yemin törenine katılacak Güncel
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erdoğan’ın yemin törenine katılacak