Cem Yılmaz velilere seslendi

Editör: Özlem KIRAL

Cem Yılmaz, oğlu Kemal ile iskambil oynadığı anın fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

Yılmaz “Bir veli olarak çocuğunuza iskambil, tavla okey ne varsa öğretin, tatilde rahat edersiniz” notu eklemeyi de unutmadı.

Komedyenin paylaşımı 190 binin üstünde beğeni alırken çok sayıda da yorum aldı.

EVLİLİKLERİ BİR YIL SÜRDÜ

Ahu Yağtu ile 2012’de evlenen Cem Yılmaz, oğlu Kemal’i de aynı yıl kucağına alarak ilk kez baba olma sevincini yaşamıştı. Yılmaz ve Yağtu, 2013’te boşanmıştı.