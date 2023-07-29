Cem Yılmaz velilere seslendi

Komedyen Cem Yılmaz, oğluyla iskambil oynadığı anları Instagram hesabından paylaşıp velilere tavsiyede bulundu.

Cem Yılmaz velilere seslendi

Editör: Özlem KIRAL

Cem Yılmaz, oğlu Kemal ile iskambil oynadığı anın fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

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Yılmaz “Bir veli olarak çocuğunuza iskambil, tavla okey ne varsa öğretin, tatilde rahat edersiniz” notu eklemeyi de unutmadı.

Komedyenin paylaşımı 190 binin üstünde beğeni alırken çok sayıda da yorum aldı.

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EVLİLİKLERİ BİR YIL SÜRDÜ

Ahu Yağtu ile 2012’de evlenen Cem Yılmaz, oğlu Kemal’i de aynı yıl kucağına alarak ilk kez baba olma sevincini yaşamıştı. Yılmaz ve Yağtu, 2013’te boşanmıştı.

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