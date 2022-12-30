Cem Yılmaz nafaka sorusuna bakın ne yanıt verdi

Komedyen Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu 9 yıl önce boşansa da aralarında nafaka krizi yaşanıyor. Son olarak komedyenin mahkeme kararıyla nafakayı 70 bin TL’ye düşürmesinin ardından Ahu Yağtu karara itiraz edip, İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme, nafakayı tekrar 10 bin dolar olarak düzenlemişti.

DUYMAZDAN GELDİ

Mekan çıkışında basın mensuplarının kendisine yönelttiği nafaka davası sorularını duymazdan gelen ünlü komedyen, asık bir suratla, "İyi akşamlar" demekle yetindi.

