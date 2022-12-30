30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Cem Yılmaz nafaka sorusuna bakın ne yanıt verdi

Ahu Yağtu ile 2013 yılında boşanan Cem Yılmaz nafaka davasıyla gündemden düşmüyor. Levent'te bir kebapçı çıkışı görüntülenen Yılmaz, nafaka sorularına bakın ne cevap verdi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 15:50
Takip Et

Cem Yılmaz'a nafaka sorusu soruldu! Ünlü komedyen bakın nasıl tepki verdi

Cem Yılmaz nafaka sorusuna bakın ne yanıt verdi
+
Aa
-

Komedyen Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu 9 yıl önce boşansa da aralarında nafaka krizi yaşanıyor. Son olarak komedyenin mahkeme kararıyla nafakayı 70 bin TL’ye düşürmesinin ardından Ahu Yağtu karara itiraz edip, İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme, nafakayı tekrar 10 bin dolar olarak düzenlemişti.

DUYMAZDAN GELDİ

Mekan çıkışında basın mensuplarının kendisine yönelttiği nafaka davası sorularını duymazdan gelen ünlü komedyen, asık bir suratla, "İyi akşamlar" demekle yetindi.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z kuşağı kararını verdi
1
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
2
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
3
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
4
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
5
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
6
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
7
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿İngiltere'de hastanelerdeki grip vakaları bir ayda 7 kat arttı
﻿İngiltere'de hastanelerdeki grip vakaları bir ayda 7 kat arttı
﻿İngiltere'de hastanelerdeki grip vakaları bir ayda 7 kat arttı
﻿Otomobil takla attı: 2 yaralı
﻿Otomobil takla attı: 2 yaralı
﻿Otomobil takla attı: 2 yaralı
﻿Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
﻿Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
﻿Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
﻿Tokat şakasıyla başlayan kavga cinayetle bitti
﻿Tokat şakasıyla başlayan kavga cinayetle bitti
﻿Tokat şakasıyla başlayan kavga cinayetle bitti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.